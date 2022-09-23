Sivasspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig ’de milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 4 gün izin yapan Sivasspor , bugün kulüp tesislerinde toplanarak 8. haftada sahasında oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Dayanıklılık koşusuyla başlayan antrenman, 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Antrenmanda ülkelerinin milli takım kampında bulunan Ahmed Musa, Dimitrios Goutas ve Max Gradel yer almazken, Kader Keita ve Robin Yalçın ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı çift antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Hatayspor 02 Ekim Pazar günü saat 14.30’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak.



