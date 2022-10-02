Sivasspor-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Sivasspor ile Hatayspor, Süper Lig'in 8. haftasında kozlarını paylaşacak. Henüz galibiyeti bulunmayan ve ateş hattında kalan iki takım da 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. Sivasspor-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları, muhtemel 11'ler ve 90 dakika öncesi detaylar haberimizde.
Süper Lig 'de henüz galibiyeti bulunmayan Sivasspor ile Hatayspor, 8. haftada karşı karşıya gelecek. 4 beraberlik, 3 mağlubiyeti bulunan Yiğidolar, 4 puanla 17. basamakta. Rıza Çalımbay'ın ekibi, evinde 3 puan hasretine nokta koymayı amaçlıyor. 5 mağlubiyet, 1 beraberliği bulunan Hatayspor ise 1 puanla 19. basamakta. Bordo Beyazlılar, yeni teknik direktörü Volkan Demirel yönetiminde çıkacağı ilk maçı kazanıp ligin dibinden uzaklaşmak istiyor.
Sivasspor-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Sivasspor-Hatayspor maçını Erkan Özdamar yönetecek. Bugün saat 14.30'da başlayacak ve beIN Sports 4'ten naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Sivasspor-Hatayspor muhtemel 11'ler:
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Aaron, Uğur, Ulvestad, Charisis, Sabia, Gradel, Njie, Yatabare
Hatayspor: Erce, Sadık, Burak, Vranjes, Adekugbe, Ribeiro, Boudjema, Onur, Lobjanidze, Varga, El Kaabi