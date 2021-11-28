Adana Demirspor mağlubiyetinin ardından Antalyaspor'u deviren ve 26 puanla 2. sırada yer alan Hatayspor, Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor 'a konuk olacak. Lider Trabzonspor 'u takibini sürdüren Bordo Beyazlılar, zorlu deplasmanda kazanıp 2 maçlık seri yakalamayı ve çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. 6 maçtır kazanamayan ve 13 puanla 15. sırada yer alan Yiğidolar ise kötü gidişata evinde son vermenin hesaplarını yapıyor.

Sivasspor-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Sivasspor-Hatayspor maçını Arda Kardeşler yönetecek. Bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Sivasspor-Hatayspor 11'ler:

Sivasspor: Ali Şaşal, Caner Osmanpaşa, Dimitrios, Samba, Uğur, Ulvestad, Kerem, Fayçal Fajr, Pedro Henrique, Max Gradel, Yatabare.

Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kurucuk, Burak, Samuel, Ruben, Mehdi, Saba, Ayoub, Traore, Mame Diouf

Rıza Çalımbay kulübede yok!

Süper Lig’in 13. haftasında Başakşehir ile Sivasspor arasında oynanan maçta sarı kart gören Rıza Çalımbay, cezalı duruma düşmüştü. Çalımbay, Hatayspor maçında cezalı olması nedeniyle tribünde olacak. Kulübede ise yardımcı antrenör Bülent Albayrak görev alacak.