Süper Lig 'de henüz galibiyeti bulunmayan Sivasspor ile Hatayspor, 8. haftada karşı karşıya gelecek. 4 beraberlik, 3 mağlubiyeti bulunan Yiğidolar, 4 puanla 17. basamakta. Rıza Çalımbay'ın ekibi, evinde 3 puan hasretine nokta koymayı amaçlıyor. 5 mağlubiyet, 1 beraberliği bulunan Hatayspor ise 1 puanla 19. basamakta. Bordo Beyazlılar, yeni teknik direktörü Volkan Demirel yönetiminde çıkacağı ilk maçı kazanıp ligin dibinden uzaklaşmak istiyor.

Sivasspor-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Sivasspor-Hatayspor maçını Erkan Özdamar yönetecek. Bugün saat 14.30'da başlayacak ve beIN Sports 4'ten naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Sivasspor-Hatayspor muhtemel 11'ler:

Sivasspor: Ali Şaşal, Robin, Goutas, Aaron, Uğur, Keita, Ulvestad, Saba, Erdoğan, Max Gradel, Yatabare

Hatayspor: Erce, Kerim, Vranjes, Burak, Kaan, Onur, Ruben, Mehdi, Saba, El Kaabi, Bertuğ