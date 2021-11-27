Sivasspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig 'in 14'üncü hafta maçında Atakaş Hatayspor ile sahasında karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor , bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Demir Grup Sivasspor ile Atakaş Hatayspor yarın saat 16.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Arda Kardeşler görev yapacak.