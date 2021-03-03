Sivasspor - Hatayspor canlı

Süper Lig'de son 4 maçında yenilmeyen ancak istikrarsız bir görüntü çizen Sivasspor, 28. hafta maçında sezonun flaş takımı Hatayspor’u ağırlayacak. Sivasspor rakibini yenerek üst sıralara tırmanmak istiyor. Bu sezon deplasmanda 7 maç kazanan ve son 5 deplasman maçında 4 galibiyet bir de beraberlik alan Hatayspor ise bu seriyi devam ettirme peşinde.

İşte 11'ler

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, Camara, Uğur, Claudemir, Fayçal Fajr, Hakan Arslan, Max Gradel, Tyler Boyd, Moustaphe Yatabare

Hatayspor: Munir Mohamedi, Strahil Popov, Jean Billong, Pablo Santos, Alexandros Katranis, Rayane Aabid, Ruben Riberio, Isaac Sackey, Selim Ilgaz, David Akintola, Mame Diouf.

Sivasspor - Hatayspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak müsabakada, hakem Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Süper Lig’de çıktığı 25 maçtan 7 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, 32 puanla 11. sırada yer alıyor. Ligde oynadığı 26 müsabakanın 13’ünü kazanıp, 6’sında berabere kalan ve 7’sini kaybeden Hatayspor ise 45 puanla 5. durumda.

Sivas temsilcisinde Mustapha Yatabare ve Hakan Arslan, Hatayspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında. Bu oyuncular yarın kart görmeleri durumunda, 29. haftadaki Galatasaray maçında forma şansı bulamayacak.



