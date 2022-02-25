EVİMİZDE DAHA GÜÇLÜYÜZ

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Felix, "Hafta boyunca çok iyi çalıştık. Kendimize güveniyoruz. Tek amacımız bu maçtan 3 puan çıkarmak. Beşiktaş 'ı yenebilecek güçteyiz. Biz iyi bir takımız, bazen dış sahada istediğimiz sonuçları alamıyoruz; ama içerideki ne kadar güçlü bir takım olduğumuzu herkese ispat ettik. Çok iyi oyunculardan kurulu bir takımımız var. Evimizda oynadığımız maçlarda gerçekten çok iyi mücadele ediyoruz" dedi.

LARIN VE PJANIC ÖN PLANA ÇIKIYOR

Beşiktaş çok sayıda iyi oyuncuya sahip olduğunu belirten İspanyol golcü, "Ama bence Larin ve Pjanic ön plana çıkıyor" şeklinde konuştu.

GOL ATMAK İSTERİM

Felix, "Sezona iyi başlamıştım; sürekli oynuyordum ve her şey çok iyi gidiyordu; ama sonrasında 3 haftayı bulan bir sakatlık yaşadım. Tabii ki bu süreç benim için sancılı geçti. Fakat şimdi daha güçlü döndün. Gücümü toparladığımı düşünüyorum. Umarım kalan 3 ayda en iyi performansımı sergilemek istiyorum. Haziran'da sözleşmem bitiyor. Henüz ne olacağını bilmiyorum. Bu konuyu konuşmadık kulüple. Önümüzdeki dönemde bunu konuşacağımızı düşünüyorum" dedi.

İlk yarıdaki maçta Beşiktaş'a gol atmak için çok çabaladığını belirten Felix, "İstanbul'daki maçta olmadı. Umarım bu maçta olur. Ama benim gol atmamdan daha önemlisi takımın 3 puan kazanması" diye konuştu.