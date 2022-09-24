MENÜ

Sivasspor günü çift idmanla tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Hatayspor’u konuk edecek Sivasspor, bugün akşam yaptığı günün ikinci çalışmasıyla maçın hazırlıklarına devam etti.

24 Eylül 2022, Cumartesi 19:41 Son Güncelleme:
- A +
Sivasspor günü çift idmanla tamamladı

Spor Toto Süper Lig 'in 8. haftasında Hatayspor’u konuk edecek Sivasspor , bugün akşam yaptığı günün ikinci çalışmasıyla maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından hentbol oynayan Yiğidolar son bölümde ise yarım saha çift kale maç yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı çalışmasıyla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Hatayspor 02 Ekim Pazar günü saat 14.30’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak.

İHA

İlgili Haberler
Ç. Rizespor, Bodrumspor hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...