Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Antalyaspor'a 1-0 kaybederek düşüşünü sürdüren Göztepe, kendisi gibi orta sıralarda yer alan Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Deplasmanda bu sezon oldukça kötü bir grafik çizen Göztepe rakibini yenerek bu fobiyi yenmek istiyor. Hakan Keleş yönetiminde Beşiktaş ve Başakşehir gibi iki devi yenen Sivasspor ise sahasında kazanarak serisini sürdürmek istiyor.

Sivasspor - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni 4 Eylül Stadı'nda Arda Kardeşler'in yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 13.30'da çalacak. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Sivasspor - Göztepe muhtemel 11'ler....

Sivasspor: Tolgahan Douglas, Bjarsmyr, Braz, Ziya, Hakan, Torje, Ndinga, Medjani, Emre, Muhammet

Göztepe: Beto- Gassama, Kadu, Titi, Berkan, Alpaslan, Borges, Castro, Halil, Yasin, Cikalleshi (Jarome)

Ev sahibi Sivasspor'da Mert Hakan Yandaş sakatlığı, Robinho ise cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Konuk sarı-kırmızılılarda kart cezalısı stoper Reis ile sakatlıkları bulunan sol bek Traore, defans oyuncusu Hakan ve orta saha Atakan forma giyemeyecek.

Ligde son 3 maçından puansız ayrılan İzmir temsilcisinde teknik direktör Bayram Bektaş zorlu bir deplasmana çıkacaklarını ancak takımına güvendiğini söyledi. Bektaş, "Kötü gidişatımızı Sivas'ta durduracağımıza inanıyorum. Maça en iyi şekilde hazırlandık" ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılı ekip geçen sezon Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 3-2, Bornova Stadı'nda da 1-0 yenmeyi başarmıştı. Bu maç öncesi iki ekibin de 18 puanı bulunuyor.