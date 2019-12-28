Süper Lig'de ilk yarının son maçında lider Sivasspor ile Göztepe kozlarını paylaşacak. Ev sahibi Sivasspor ilk yarıyı lider kapatmayı garantiledi. Yiğidolar rakibini yenerek sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatmak istiyor. Göztepe'de eksiklerine rağmen deplasmanda 3 puan almak istiyor.

Sivasspor - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Lider Sivasspor ile Göztepe saat 14.00'te Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Sivasspor - Göztepe muhtemel 11'ler...

Sivasspor: Samassa - Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Fernando (Erdoğan), Hakan, Fatih, Emre, Mert Hakan, Yatabare

Göztepe: Beto - Murat, Reis, Leo, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Deniz

Ev sahibi takımda Rybalka dışında eksik bulunmuyor...

Göztepe'de ise Poko, Atınç, Alpaslan ve Hakan sakat, Gassama, Titi ve Jerome ise cezalı nedeniyle Sivasspor maçında oynamayacak.

BİLET FİYATLARI: Kale Arkası 13,5, Maraton 27,5, VIP 54, Misafir Tribünü 17,5 TL



