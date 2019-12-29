Sivasspor-Göztepe maç sonucu: 1-0 (ÖZET)

Süper Lig'de ilk yarının son maçında evinde sadece 2 puan kaybeden lider Sivasspor, Göztepe engelini de tarafarı önünde 1-0 geçmeyi başardı.

Maçtan dakikalar;

20. dakikada Caner’in Deniz’i düşürmesi ile maçın hakemi serbest vuruş noktasını gösterdi. Berkan’ın kullandığı serbest vuruşta kaleye giden topu Yatabare uzaklaştırdı.

26. dakikada Marcelo, Mert Hakan’dan kazandığı topu ceza sahası içerisindeki Yatabare ile buluşturdu. Bu oyuncunun kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

32. dakikada sağ kanattan Marcelo'nun ortasında ceza sahası içinde Mert Hakan’ın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

51. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Mert Hakan Yandaş ortasını uzak direğe doğru gönderdi. Gelen topa savunma ile birlikte yükselen Mustapha Yatabare kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

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58. dakikada Emre Kılınç sağ kanattan gelişen atakta ceza sahasına girdi ve ortasını penaltı noktasının önüne doğru gönderdi. Bu noktada bulunan Mert Hakan Yandaş yükselerek kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Beto sol köşeye uzanarak gole izin vermedi.

66. dakikada Demir Grup Sivasspor, Mustapha Yatabare ile öne geçti! Fatih Aksoy rakibi Andre Castro'dan çaldığı topu sağ çaprazda Arouna Kone'ye kazandırdı. Arouna Kone ceza sahasına girer girmez pasını uzak direğe doğru hareketlenen Mustapha Yatabare'ye gönderdi. Golcü oyuncu topla buluşur buluşmaz yerden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

74. dakikada ceza yayına sokulan Emre Kılınç sol ayağı ile çok sert vurdu ancak meşin yuvarlak kalenin sağ tarafından dışarı gitti.

80. dakikada ceza sahası sol çaprazının biraz gerisinden kullanılan serbest vuruşta Emre Kılınç ortasını ceza sahasına doğru gönderdi ancak savunma bu topu karşıladı.

83. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Emre Kılınç topu ceza yayına doğru sürerek çok sert vurdu ancak kaleci Beto sol üst köşeye uzanarak gole izin vermedi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Sivasspor sahadan 3 puanla ayrıldı.

Yiğidolar puanını 37'ye yükseltti.