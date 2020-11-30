Sivasspor - Göztepe (İlk 11'ler belli oldu)
Sivasspor Süper Lig'in 10. hafta maçında Göztepe'yi iç sahada ağırlayacak. UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden tek takım olan ve son hafta maçında Azerbaycan ekibi Karabağ karşısında 3-2'lik skorla kazanan Sivasspor, eksik kadrosuna rağmen Süper Lig'de de Göztepe'ya karşı galip gelmeyi hedefliyor. Deplasmanda oynadığı dört maçı da kaybetmeyen Göztepe'nin hedefi ise bu başarılı seriyi devam ettirmek. Peki, Sivasspor - Göztepe maçı saat kaçta? hangi kanalda? canlı yayınlanacak? Sivasspor - Göztepe maçı ile ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.
Demir Grup Sivasspor ile Göztepe maçı, Süper Lig'in 10.haftasında Sivas'ta karşılaşacak. Puan tablosunda son sıralarda bulunan Sivasspor, evinde kazanıp üst sıralara tırmanmak. Göztepe ise bu sezon Süper Lig'de sadece 1 kez yenildi ve başarılı performansını sürdürmenin peşinde
Sivasspor geride kalan 8 haftada 9 puan toplarken Göztepe oynadığı 8 maçta 11 puan aldı. Sivasspor Süper Lig'de son 4 maçını kazanamazken evinde de hiç galip gelemedi. Göztepe ise deplasmanda oynadığı 4 maçı da berabere tamamladı
Sivasspor - Göztepe ilk 11'ler belli oldu
Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Appindangoye, Caner, Barış, Cofie, Claudemir, Kone, Yasin, Gradel, Kayode
Göztepe: İrfan Can, Murat, Atınç, Marko, Berkan, Yalçın, Soner, Guilherme, Halil, Obinna, Cherif
Sivasspor - Göztepe maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Sivasspor - Göztepe maçı 30 Kasım Pazartesi günü saat 19:30'da oynanacak. 4 Eylül Stadı, Sivas'da gerçekleşecek maç ise Bein Sports 1 şifreli kanalından canlı olarak aktarılacak