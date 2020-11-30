Sivasspor - Göztepe ( CANLI )

Demir Grup Sivasspor ile Göztepe maçı, Süper Lig'in 10.haftasında Sivas'ta karşılaşıyor Puan tablosunda son sıralarda bulunan Sivasspor'un amacı evinde kazanıp üst sıralara tırmanmak. Göztepe ise bu sezon Süper Lig'de sadece 1 kez yenildi ve başarılı performansını sürdürmenin peşinde...

Sivasspor geride kalan 8 haftada 9 puan toplarken Göztepe oynadığı 8 maçta 11 puan aldı. Sivasspor Süper Lig'de son 4 maçını kazanamazken evinde de hiç galip gelemedi. Göztepe ise deplasmanda oynadığı 4 maçı da berabere tamamladı

SİVASSPOR - GÖZTEPE MAÇINA CANLI BAHİS OYNAMAK İÇİN HEMEN TIKLA





Sivasspor - Göztepe ilk 11'ler belli oldu

Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Appindangoye, Caner, Barış, Cofie, Claudemir, Kone, Yasin, Gradel, Kayode

Göztepe: İrfan Can, Murat, Atınç, Marko, Berkan, Yalçın, Soner, Guilherme, Halil, Obinna, Cherif





MAÇ BAŞLADI

5.dakikada sağ kanattan gelen Yasin Öztekin ortasını yaptı ama ancak topu arkadaşlarına ulaştıramadı

12.daki,kada Halil Akbunar savunmanın arkasına oynadı ancak Cofie topu uzaklaştırdı

14.dakikada Sivasspor sol kanattan korner kazandı. Yasin Öztekin ortaladı savunma topu uzaklaştırdı

16.dakikada Guilherme uzaktan kaleyi denedi ama şutu auta gitti

17.dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Murat Paluli şutunu çekti top auta gitti

26.dakikada uygun durumda Kayode şutunu çekti top savunmadan geri geldi

29.dakikada Guilherme uygun durumda vurdu şutu auta gitti

33.dakikada Arouna Kone'nin şutunu kaleci İrfan Can çıkardı

37.dakikada korneri Guilherme kullandı ortasına takım arkadaşları vuramadı

45.dakikada Yasin Öztekin, rakip ceza sahasına girmeden sert vurdu kaleci İrfan Can Eğribayat topu çıkardı

İlk yarı golsüz berabere bitti

İkinci yarı başladı

SARI KART! 46.dakikada Halil Akbunar yaptığı faul sonucu sarı kart gördü































