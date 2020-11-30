Sivasspor - Göztepe ( CANLI )
Sivasspor Süper Lig'in 10. hafta maçında Göztepe'yi iç sahada ağırlıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden tek takım olan ve son olarak Azerbaycan ekibi Karabağ karşısında 3-2'lik skorla kazanan Sivasspor, eksik kadrosuna rağmen Süper Lig'de de Göztepe'ya karşı galip gelmeyi hedefliyor. Deplasmanda oynadığı dört maçı da kaybetmeyen Göztepe'nin hedefi ise bu başarılı seriyi devam ettirmek. Sivasspor - Göztepe maçı canlı anlatımı ve detayları fanatik.com.tr'de....
Demir Grup Sivasspor ile Göztepe maçı, Süper Lig'in 10.haftasında Sivas'ta karşılaşıyor Puan tablosunda son sıralarda bulunan Sivasspor'un amacı evinde kazanıp üst sıralara tırmanmak. Göztepe ise bu sezon Süper Lig'de sadece 1 kez yenildi ve başarılı performansını sürdürmenin peşinde...
Sivasspor geride kalan 8 haftada 9 puan toplarken Göztepe oynadığı 8 maçta 11 puan aldı. Sivasspor Süper Lig'de son 4 maçını kazanamazken evinde de hiç galip gelemedi. Göztepe ise deplasmanda oynadığı 4 maçı da berabere tamamladı
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Sivasspor - Göztepe ilk 11'ler belli oldu
Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Appindangoye, Caner, Barış, Cofie, Claudemir, Kone, Yasin, Gradel, Kayode
Göztepe: İrfan Can, Murat, Atınç, Marko, Berkan, Yalçın, Soner, Guilherme, Halil, Obinna, Cherif
MAÇ BAŞLADI
5.dakikada sağ kanattan gelen Yasin Öztekin ortasını yaptı ama ancak topu arkadaşlarına ulaştıramadı
12.daki,kada Halil Akbunar savunmanın arkasına oynadı ancak Cofie topu uzaklaştırdı
14.dakikada Sivasspor sol kanattan korner kazandı. Yasin Öztekin ortaladı savunma topu uzaklaştırdı
16.dakikada Guilherme uzaktan kaleyi denedi ama şutu auta gitti
17.dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Murat Paluli şutunu çekti top auta gitti
26.dakikada uygun durumda Kayode şutunu çekti top savunmadan geri geldi
29.dakikada Guilherme uygun durumda vurdu şutu auta gitti
33.dakikada Arouna Kone'nin şutunu kaleci İrfan Can çıkardı
37.dakikada korneri Guilherme kullandı ortasına takım arkadaşları vuramadı
45.dakikada Yasin Öztekin, rakip ceza sahasına girmeden sert vurdu kaleci İrfan Can Eğribayat topu çıkardı
İlk yarı golsüz berabere bitti
İkinci yarı başladı
SARI KART! 46.dakikada Halil Akbunar yaptığı faul sonucu sarı kart gördü