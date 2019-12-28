Sivasspor - Göztepe (CANLI)
Süper Lig'de lider Sivasspor ilk yarının son maçında Göztepe ile sahasında karşılaşıyor. Ev sahibi takım rakibini yenerek ilk yarıyı puan farkı ile lider kapatmak için sahada. Göztepe ise deplasmanda yine galibiyet peşinde. Peki, Sivasspor - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...Zorlu mücadele başladı.
Süper Lig'de ilk yarının son maçında lider Sivasspor ile Göztepe kozlarını paylaşıyor. Ev sahibi Sivasspor ilk yarıyı lider kapatmayı garantiledi. Yiğidolar rakibini yenerek sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatmak için mücadele ediyor. Göztepe'de eksiklerine rağmen deplasmanda 3 puan almak için sahada..
Sivasspor - Göztepe ilk 11'ler...
Sivasspor: Samassa - Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Fernando, Hakan, Fatih, Emre, Mert Hakan, Yatabare
Göztepe: Beto - Murat, Reis, Leo, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Mossoro, Deniz
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