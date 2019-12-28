Sivasspor - Göztepe (CANLI)

Süper Lig'de ilk yarının son maçında lider Sivasspor ile Göztepe kozlarını paylaşıyor. Ev sahibi Sivasspor ilk yarıyı lider kapatmayı garantiledi. Yiğidolar rakibini yenerek sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatmak için mücadele ediyor. Göztepe'de eksiklerine rağmen deplasmanda 3 puan almak için sahada..

Sivasspor - Göztepe ilk 11'ler...

Sivasspor: Samassa - Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Fernando, Hakan, Fatih, Emre, Mert Hakan, Yatabare

Göztepe: Beto - Murat, Reis, Leo, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Mossoro, Deniz

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