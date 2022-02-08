Sivasspor golcüsünü buldu! Moussa Konate bugün imzayı atıyor

Süper Lig ’de transfer süresinin bitmesine kısa bir süre kala önemli transfer hamleleri gelmeye devam ediyor. Antalyaspor’un Luiz Adriano hamlesinden sonra bir yıldız da Sivasspor ’a geliyor. Yiğidolar, Dijon formasını terleten Moussa Konate’yi transfer etti. Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın Senegalli futbolcu Moussa Konate’nin transferinde ısrarcı olduğu ve yönetimden bu transferin bitirilmesini özellikle istediği ifade edildi. Oyuncuyla yapılan görüşmelerde her konuda el sıkışıldığı ifade edildi. Dün İstanbul’a gelen futbolcunun yapılacak olan sağlık kontrolünün ardından bugün resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

96 gol, 36 asist

Konate, kariyerine Senegal’in Toure Kunda takımında başladı. Ardından İsrail ekibi M. Tel Aviv’in yolunu tuttu. Sonrasında Rus ekibi Krasnodar’a transfer oldu. Krasnodar sonrası İtalyan ekibi Genoa’ya gitti. Genoa’nın ardından ise İsviçre’nin Sion ve Fransa’nın Amiens takımlarının formasını giydi. Golcü futbolcu kariyerinde çıktığı 318 karşılaşmada 96 gol attı ve 36 asist kaydetti.





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