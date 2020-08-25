Sivasspor golcü Welliton’u bitirdi

Yiğidolar, Avrupa’da başarılı olmak istiyor, teknik direktör Rıza Çalımbay bu nedenle mesaisinin büyük çoğunluğunu transfere harcıyor. Kırmızı- Beyazlılar’da Jorge Felix ve Max Gradel transferinden sonra bir flaş hamle daha geliyor. Deneyimli hoca Çalımbay’ın eski öğrencisi Welliton’la bizzat anlaştığı bildirildi.

Türkiye’de Mersin ve Kayseri formaları giyip ayrıldıktan sonra Al Wasl’a giden Brezilyalı forvete yeniden Süper Lig yolu göründü. Çalımbay’ın söz kestiği Welliton için kulüpler arasındaki resmi görüşmelerin de tamamlandığı ve transferin kısa süre içerisinde açıklanacağı bildirildi.