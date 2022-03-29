Sivasspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 31'inci haftasında 2 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da deplasmanda GZT Giresunspor'a konuk olacak Demir Grup Sivasspor , bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak saat 16.00'da başlayan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman; 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Geniş alan çalışmalarıyla devam eden antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

DHA