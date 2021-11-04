Sivasspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra dar alanda çok pas çalışması yaptı. Son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yapan futbolcular, orta şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

Sakatlığı bulunan Jorge Felix ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Sivasspor , yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayacak.

Demir Grup Sivasspor ile GZT Giresunspor, 6 Kasım Cumartesi günü saat 13.30’da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak.