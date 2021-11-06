Süper Lig 'in 12. haftasında Sivasspor , Giresunspor'u ağırlayacak. 4 maçtır kazanamayan ve 12 puanla 14. sırada yer alan Yiğidolar, kötü gidişata evinde son vermeyi amaçlıyor. 2 maçtır 3 puana hasret olan ve 9 puanla 18. basamakta bulunan Çotanaklar ise zorlu deplasmanda 3 puanı kapıp nefes almayı hedefliyor. Ev sahibinde Felix, Koray ve Appindangoye sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almayacak isimler. Konuk ekip ise maça tam kadro çıkacak.

Sivasspor-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Sivasspor-Giresunspor maçını Ümit Öztürk yönetecek. Bugün 13.30'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Sivasspor-Giresunspor muhtemel 11'ler:

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Hakan, Fajr, Gradel, Henrqiue, Yatabare

Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Perez, Behich, Flavio, Traore, Diabate, Suleymanov, Serginho, Doukara