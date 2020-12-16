UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden ve gözünü Süper Lig ile Ziraat Türkiye Kupası'na çeviren Sivasspor , 5. tur maçında Giresunspor'u ağırlayacak. Son 9 resmi maçta galibiyet yüzü görmeyen Sivasspor, kötü gidişata Giresun karşısında son vermek ve kupada yoluna devam etmek istiyor. TFF 1. Lig'de şampiyonluk hedefleyen ve son haftaların formda takımı olan Giresunspor ise çıkışını Sivas deplasmanında sürdürmenin peşinde olacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak turda müsabakayı kazanan takım, adını bir üst tura yazdıracak.

Sivasspor - Giresunspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

17 Aralık Perşembe günü Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Sarper Barış Saka yönetecek. 17.00'de başlayacak mücadele A Spor'dan ekranlara gelecek. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise fanatik.com.tr'de olacak.

Sivasspor kupada sahne alıyor

Artan koronavirüs vakaları nedeniyle zor haftalar geçiren Sivasspor, ligde ve Avrupa'da çıktığı son 9 resmi maçta galibiyet alamadı. Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan dahil olan Yiğidolar, kötü gidişata Giresun karşısında son vermenin peşinde olacak.

Giresunspor 5. tura nasıl geldi?

Ziraat Türkiye Kupası'na 3. turdan dahil olan Giresunspor, Tekirdağspor'u 2-0, Niğde Anadolu FK'yı ise penaltılarda 8-7 mağlup ederek 5. tura adını yazdırdı.