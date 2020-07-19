Gençlerbirliği, Süper Lig’in 33. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Göztepe karşısında geçen hafta kritik bir galibiyet elde eden başkent ekibi, tehlikeli bölgeyle puan farkını 4’e çıkarmıştı. Ligde 36 puanla 12. sırada yer alan kırmızı-siyahlılar, son hafta öncesi kümede kalmayı garantilemeyi amaçlıyor. Fenerbahçe deplasmanından 2-1 galip dönen ve 3.'lük şansını sürdüren Sivasspor ise rakibini eli boş gönderip Şampiyonlar Ligi potasındaki avantajını korumak istiyor.

Sivasspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Ümit Öztürk'ün yöneteceği 90 dakika beIN Sports 4 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise fanatik.com.tr'de olacak.

Sivasspor - Gençlerbirliği muhtemel 11'ler:

Sivasspor: Ali Şaşal, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih, Hakan Arslan, Mert Hakan, Emre Kılınç, Yatabare, Kone

Gençlerbirliği: Ertaç, Erdem, Toure, Ramos, Halil, Berat, Soner, Sio, Sefa, Candeias, Stancu

Gençlerbirliği’nde, Demir Grup Sivasspor maçı öncesi eksik futbolcuların fazlalığı dikkati çekiyor. Sakatlıkları bulunan Giovanni Sio, Sefa Yılmaz, Nadir Çiftçi, Yasin Pehlivan, Floyd Ayite, Ömer Alper Tatlısu ve Sadio Diallo, bu maçta görev yapamayacak. Sivasspor’un Gençlerbirliği ile oynayacağı maçta 1 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar’da 3’er sarı kartı bulunan Aaron Appindangoye, Gençlerbirliği karşısında sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak müsabakada görev yapamayacak. Heyecan dolu karşılaşma öncesi Sivasspor’da 1 eksik bulunuyor. Sarı kart cezalısı olan kırmızı-beyazlıların başarılı kalecisi Mamadou Samassa, Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

Sivasspor ile Gençlerbirliği Süper Lig ’de oynanacak olan maçla birlikte 26. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 25 maçta Sivasspor'un rakibine karşı 12 galibiyeti bulunuyor. Başkent temsilcisi ise Sivasspor’u 5 kez yendi. Taraflar 8 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Sivasspor ile Gençlerbirliği arasında oynanan karşılaşmalarda taraftarlar 5 kez sahadan 1-1 beraberlikle ayrılırken bu skor en fazla alınan sonuç oldu.

59 kez gol atıldı

Sivasspor ile Gençlerbirliği arasındaki maçlar bol gollü geçiyor. İki ekip arasında oynanan karşılaşmalarda toplam 59 gol kez taraftarlar gol sevinci yaşadı. Sivasspor 25 maçta rakip fileleri 32 kez havalandırırken, kalesinde ise 27 gol gördü.

Sivasspor 481. maçına çıkacak

Sivasspor Süper Lig´de 481. maçına çıkıyor. Sivasspor, 2005-2006 sezonunda merhaba dediği Süper Lig'de bugüne kadar 480 müsabakaya çıktı. Yiğidolar, Süper Lig´de 179 galibiyet, 126 beraberlik ve 175 mağlubiyet aldı. 662 kez rakip fileleri havalandıran Sivasspor, 668 golü de kalesinde gördü. Sivasspor ligde toplam 663 puan topladı.