Sivasspor - Gençlerbirliği (CANLI)

Gençlerbirliği, Süper Lig’in 33. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşıyor. Göztepe karşısında geçen hafta kritik bir galibiyet elde eden başkent ekibi, tehlikeli bölgeyle puan farkını 4’e çıkarmıştı. Ligde 36 puanla 12. sırada yer alan kırmızı-siyahlılar, son hafta öncesi kümede kalmayı garantilemeyi amaçlıyor. Fenerbahçe deplasmanından 2-1 galip dönen ve 3.'lük şansını sürdüren Sivasspor ise rakibini eli boş gönderip Şampiyonlar Ligi potasındaki avantajını korumak istiyor.

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Sivasspor - Gençlerbirliği ilk 11'ler:

Sivasspor: Ali Şaşal, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Cofie, Fatih, Yatabare, Mert Hakan, Emre, Kone

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet Oğuz, Ramos, Polomat, Toure, Sessegnon, Candeias, Soner, Berat Özdemir, Halil İbrahim, Stancu



