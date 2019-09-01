Sivasspor - Gazişehir Gaziantep (CANLI)
Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta maçında Sivasspor ile Gazişehir Gaziantep karşı karşıya gelecek. İlk iki haftada 3 puan toplayan Sivasspor bu sezon sahasında oynayacağı ikinci maçı da kazanmak istiyor. İlk galibiyetiyle geçen hafta tanışan Gazişehir Gaziantep ise seri yakalamak istiyor.
Süper Lig'de ilk iki haftada 3'er puan toplayan Sivasspor ile Gazişehir Gaziantep üçüncü hafta maçında kozlarını paylaşacak. İlk iki haftada 3 puan toplayan Sivasspor bu sezon sahasında oynayacağı ikinci maçı da kazanmak istiyor. İlk galibiyetiyle geçen hafta tanışan Gazişehir Gaziantep ise seri yakalamak istiyor.
Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 19:15'te başlayan karşılaşma beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanıyor.
İlk düdük çaldı ve maç başladı
SİVASSPOR-GAZİŞEHİR GAZİANTEP (CANLI)
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İLK 11'LER:
Sivasspor: Samassa, Fatih, Caner, Aaron, Ziya, Hakan, Mert Hakan, Cofie, Erdoğan, Emre, Yatabare
Gazişehir Gaziantep: Günay, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Tosca, Djilabodji, Junior Morais, Aziz Tetteh, Dirra, Güray, Kayode, Twumasi