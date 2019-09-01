Sivasspor - Gazişehir Gaziantep (CANLI)

Süper Lig'de ilk iki haftada 3'er puan toplayan Sivasspor ile Gazişehir Gaziantep üçüncü hafta maçında kozlarını paylaşacak. İlk iki haftada 3 puan toplayan Sivasspor bu sezon sahasında oynayacağı ikinci maçı da kazanmak istiyor. İlk galibiyetiyle geçen hafta tanışan Gazişehir Gaziantep ise seri yakalamak istiyor.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 19:15'te başlayan karşılaşma beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanıyor.

İlk düdük çaldı ve maç başladı

SİVASSPOR-GAZİŞEHİR GAZİANTEP (CANLI)

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İLK 11'LER:

Sivasspor: Samassa, Fatih, Caner, Aaron, Ziya, Hakan, Mert Hakan, Cofie, Erdoğan, Emre, Yatabare

Gazişehir Gaziantep: Günay, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Tosca, Djilabodji, Junior Morais, Aziz Tetteh, Dirra, Güray, Kayode, Twumasi