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Sivasspor, Gaziantep FK maçının taktiğini çalıştı

Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

04 Şubat 2022, Cuma 12:34 Son Güncelleme:
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Sivasspor, Gaziantep FK maçının taktiğini çalıştı

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Afrika Uluslar Kupası'nda, Fildişi Sahili Milli Takımı kadrosunda bulunan futbolcu Max Gradel, ülkesinin kupadan elenmesinin ardından Sivas'a dönerek bugün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Sivasspor , bugün Gaziantep'e giderek kampa girecek.

İHA

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