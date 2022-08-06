Sivasspor - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? (İlk 11'ler belli oldu)
Avrupa Ligi’nde mücadele edecek olan Sivasspor, evinde ilk hafta mücadelesinde Gaziantep FK ile kapışacak. Zorlu maç öncesinde iki takımın hocaları, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Gaziantep FK ise deplasmanda galibiyet arayacak. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.
Sezona Süper Kupa finalinde Trabzonspor karşısında aldığı yenilgi ile başlayan Sivasspor , ilk hafta mücadelesinde Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak. Yiğidolar'da, Samba Camara dışında eksik bulunmuyor. Erol Bulut'la yoluna devam eden ve kadroda ciddi değişiklikler yapan Gaziantep FK Sivas deplasmanında galibiyet arayacak.
Sivasspor - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta?
4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 19.15'te başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Sivasspor - Gaziantep FK maçında kadrolar:
Demir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Murat Paluli, Dimitrios Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın, Fredrik Ulvestad, Kerem Atakan Kesgin, Erdoğan Yeşilyurt, Max Gradel, Mustapha Yatabare
Yedekler: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Mehmet Albayrak, Ziya Erdal, Aaron Appindangoye, Özkan Yiğiter, Isaac Cofie, Leke James, Clinton N’jie, Karol Angielski
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Papy Djilobodji, Furkan Soyalp, Marko Jevtovic, Ertuğrul Ersoy, Matej Hanousek, Mustafa Eskihellaç, Joao Figueiredo, Alexandru Maxim, Lazar Markovic, Stelios Kiçiu
Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Arda Kızıldağ, Alin Toșca, Valmir Veliu, Halil İbrahim Pehlivan, Torgeir Borven, Mirza Cihan, Ömürcan Artan, Alexander Merkel, Luka Stankovski