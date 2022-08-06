Sezona Süper Kupa finalinde Trabzonspor karşısında aldığı yenilgi ile başlayan Sivasspor , ilk hafta mücadelesinde Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak. Yiğidolar'da, Samba Camara dışında eksik bulunmuyor. Erol Bulut'la yoluna devam eden ve kadroda ciddi değişiklikler yapan Gaziantep FK Sivas deplasmanında galibiyet arayacak.

Sivasspor - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta?

4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 19.15'te başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Sivasspor - Gaziantep FK maçında kadrolar:

Demir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Murat Paluli, Dimitrios Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın, Fredrik Ulvestad, Kerem Atakan Kesgin, Erdoğan Yeşilyurt, Max Gradel, Mustapha Yatabare

Yedekler: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Mehmet Albayrak, Ziya Erdal, Aaron Appindangoye, Özkan Yiğiter, Isaac Cofie, Leke James, Clinton N’jie, Karol Angielski

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Papy Djilobodji, Furkan Soyalp, Marko Jevtovic, Ertuğrul Ersoy, Matej Hanousek, Mustafa Eskihellaç, Joao Figueiredo, Alexandru Maxim, Lazar Markovic, Stelios Kiçiu

Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Arda Kızıldağ, Alin Toșca, Valmir Veliu, Halil İbrahim Pehlivan, Torgeir Borven, Mirza Cihan, Ömürcan Artan, Alexander Merkel, Luka Stankovski