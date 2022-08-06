Sezona Süper Kupa finalinde Trabzonspor karşısında aldığı yenilgi ile başlayan Sivasspor , ilk hafta mücadelesinde Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak. Yiğidolar'da, Samba Camara dışında eksik bulunmuyor. Erol Bulut'la yoluna devam eden ve kadroda ciddi değişiklikler yapan Gaziantep FK Sivas deplasmanında galibiyet arayacak.

Sivasspor - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta?

4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 19.15'te başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Sivasspor - Gaziantep FK muhtemel 11'ler

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Appindangoye, Uğur, Robin Yalçın, Hakan, Ulvestad, Erdoğan, Gradel, Angielski

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Tosça, Djilobodji, Hannousek, Abdülkadir, Recep, Maxim, Veliu, Mustafa, Figueiredo

Bu arada teknik direktör Rıza Çalımbay da ilk maçlarından galibiyet ile ayrılmak istediklerinin altını çizdi. Tecrübeli teknik adam, "Taraftarımız ile oyuncularımız bütünleşirse sahadan iyi bir sonuç ile ayrılacağımıza inanıyorum. Bitirmemiz de gerekiyor mutlaka. Ardından zor dört maçımız olacak. Bu periyodu da en iyi şekilde geçmemiz için yeni arkadaşların bize katılması gerekiyor" dedi.