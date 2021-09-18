Süper Lig 'in 5. haftasında Rıza Çalımbay yönetimindeki Demir Grup Sivasspor , Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Sivaspor, bu sezonki ilk galibiyetini alarak moral bulmak istiyor. Geçen hafta ilk galibiyetini alan Gaziantep FK ise yakaladığı çıkışını sürdürmek istiyor.

Sivasspor - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Süper Lig'in 5. haftasında cumartesi mesaisi Sivas'ta başlayacak. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK mücadelesini Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Sivasspor - Gaziantep FK muhtemel 11'ler...

Sivasspor: Muammer, Uğur, Goutas, Ahmet, Caner, Cofie, Hakan, Fajr, Gradel, Yatabare, Henrique

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Halil, Caulker, Kitsiou, Jefferson, Recep, Sagal, Merkel, Muhammet, Figueiredo

Demir Grup Sivasspor, ligin geride kalan 4 haftasında 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. 2 puan toplayan kırmızı-beyazlılar ilk galibiyetini alarak çıkışa geçmek istiyor.

Demir Grup Sivasspor'da, kırmızı kart cezalısı Kayode'nin yanı sıra sakatlığı bulunan Apindangoye ile Leke James görev yapamayacak.

Gaziantep Futbol Kulübü ise ilk 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 4 puan topladı. Geçen hafta Fraport-TAV Antalyaspor'u mağlup eden kırmızı-siyahlılar, zorlu deplasmanda da çıkışını sürdürmek istiyor.

Güney ekibinde Furkan Soyalp'in hazır olmaması nedeniyle forma giymesi beklenmiyor.