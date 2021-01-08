Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 18. haftasında yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek. Ligde çıktığı son 3 maçta 2 beraberlik ve bir yenilgi yaşayan Sivasspor, Gaziantep FK karşısında iyi bir sonuç alarak moral bulmak istiyor. Gaziantep FK ise yakaladığı çıkışı Sivasspor karşısında da devam ettirerek zirve mücadelesini sürdürmek istiyor.

Sivasspor - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı, hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

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Geride kalan süreçte 4. haftayı bay geçen Sivasspor, yaptığı 16 maçın 4'ünü kazandı, 7'sinde berabere kaldı ve 5'ini kaybetti. Kırmızı-beyazlılar, 19 puan topladı. Puan cetvelinde 14. sırada bulunan Sivasspor'un rakibi Gaziantep FK ise 31 puanla ligde 3. sırada yer alıyor.

Sivasspor'da üç futbolcunun sakatlığı bulunuyor

Sivasspor'da 3 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek. Kırmızı-beyazlılarda Mustapha Yatabare, Serhiy Rybalka ve Marcelo Goiano, sakatlıkları nedeniyle yarın takımdaki yerlerini alamayacak.

Sivasspor ile Gaziantep FK 3. randevuda

Sivasspor ve Gaziantep FK, Süper Lig ’in 18. haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 3. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında geride kalan 2 maçın 1’inden Gaziantep ekibi galibiyetle ayrılırken, 1 maç beraberlikle sona erdi. Sivasspor ile Gaziantep FK arasında oynanan karşılaşmalarda taraflar 8 kez gol sevinci yaşadı. Sivasspor 2 maçta rakip fileleri 2 kez havalandırırken, kalesinde ise 6 gol gördü. Sivasspor ve Gaziantep FK son olarak geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında karşılaşmış, maç 5-1 Gaziantep FK'nın üstünlüğü ile sona ermişti.

Sivasspor 499. sınavına çıkacak

Sivasspor Süper Lig'de 499. maçına çıkıyor. Sivasspor, 2005-2006 sezonunda merhaba dediği Süper Lig'de bugüne kadar 498 müsabakaya çıktı. Yiğidolar, Süper Lig'de 184 galibiyet, 134 beraberlik ve 180 mağlubiyet aldı. 682 kez rakip fileleri havalandıran Sivasspor, 691 golü de kalesinde gördü. Sivasspor ligde toplam 686 puan topladı.