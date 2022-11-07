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Sivasspor, galibiyete hasret kaldı

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 kaybeden Sivasspor, üst üste 3. mağlubiyetini alarak 10 puanla 17. sırada kaldı.

07 Kasım 2022, Pazartesi 22:41 Son Güncelleme:
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Sivasspor, galibiyete hasret kaldı

Süper Lig'de en son bu sezonun 10. haftasında Giresunspor’u sahasında 3-0 mağlup eden Sivasspor , bu karşılaşmanın ardından çıktığı 3 lig maçında da galip gelemedi.

Söz konusu müsabakanın ardından 11. haftada deplasmanda Trabzonspor ’a 1-0 mağlup olan Yiğidolar, 12. haftada ise sahasında Antalyaspor’a 2-0 yenilmişti. Kırmızı-beyazlı takım, İstanbul’da, Fenerbahçe ’ye 1-0 yenilerek galibiyet hasretini sonlandıramadı. Yiğidolar, 1-0’lık Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından galibiyet hasretini 3 maça çıkarttı.

10 puanla 17. sırada bulunan Kırmızı Beyazlılar, 14. haftada ise evinde Ümraniyespor ile karşılaşacak. (İHA)

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