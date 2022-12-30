Sivasspor-Galatasaray | Yok böyle uzatma!

Kritik Sivasspor deplasmanından çok önemli 3 puanla dönen Galatasaray , sahada üst üste fireler verdi. Mücadeleye kart sınırında çıkan Boey ile Oliveira sarı görünce, cezalı duruma düştü. İki futbolcu da önümüzdeki hafta Nef Stadyumu'nda oynanacak olan Ankaragücü sınavında forma giyemeyecek. Ayrıca sarı kart Mertens sınıra geldi. Bu da, Mertens'le birlikte Kerem ve Abdülkerim gibi ilk 11'in önemli isimlerinin Ankaragücü karşısına ceza sınırında çıkacağı anlamına geliyor. Üstelik bir sonraki maç Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisi. Sınırdaki oyuncularla ilgili olarak Galatasaray'ın nasıl bir planlama yapacağı büyük merak konusu. Bu arada sarı kart cezasını tamamlayan Torreira ise Ankaragücü karşısında forma giyebilecek.

Mertens şov sürüyor

Ligin ilk 10 haftasını boş geçen, 11. haftadaki Alanyaspor ve14. haftadaki Başakşehir maçlarından sonraki 3. golünü Sivasspor deplasmanında kaydetti. Boey'in ceza sahasına kestiği topta nefis bir vuruş yapan ve takımını öne geçiren 35 yaşındaki forvet, galibiyette büyük rol oynadı. Hafta sonundaki İstanbulspor maçında da Gomis'e kornerden şık bir asist yapan Belçikalı futbolcu, transferde ne kadar isabetli bir tercih olduğunu kanıtladı. Gomis'le birlikte takımın en tecrübeli isimlerinden olmasına rağmen, en az genç oyuncular kadar pres yapan, takım savunmasına katkı sağlayan Mertens, hocası Okan Buruk'tan da tam not aldı.









Gomis bu kez boş geçti

Önce Türkiye Kupası'ndaki Keçiörengücü maçında attığı golle turu getiren, ardından İstanbulspor filelerine gönderdiği 2golle takımını zirveye taşıyan Bafetimbi Gomis, dün Sivasspor karşısında beklentilerin altında kaldı. 37 yaşındaki santrforun yoğun maç temposu nedeniyle yorgun görüntüsü dikkat çekti.

Önce Berkan sonra Midtsjö

Okan Buruk, Torreira'nın yokluğunda orta sahadaki tercihini Berkan Kutlu'dan yana kullandı. Genç futbolcu, 90 dakika boyunca sahada kalırken, hafif sakatlığı bulunduğu için daha az süreyle riske edilmesi planlanan Midtsjö, 73'te Oliveira'nın yerine oyuna dahil oldu. Son haftalarda düşük performansıyla tepki çeken Berkan, dünkü maçta ise takımın çalışkan isimleri arasındaydı.

Yok böyle uzatma!

Sivasspor ile Galatasaray arasındaki mücadele deyim yerindeyse bitmek bilmedi! Karşılaşmanın ilk devresine 6 dakika uzatma verilirken, ekstra duraklamalar sebebiyle 53.32'te düdük çaldı. İkinci yarıya verilen uzatma ise 13 dakikaydı, kayıp sürenin de eklenmesiyle son düdük 107.54'te geldi. Böylece iki devrede 19 dakika uzatmanın ilan edildiği karşılaşma, toplamda tam 27 dakika uzamış oldu.







