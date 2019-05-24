Sivasspor - Galatasaray maçında sadece o yok!

2018 - 2019 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray 34. hafta maçında Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Mücadelede saha kenarında Levent Şahin yer aldı. Tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen Fatih Terim ve Ümit Davala karşılaşmayı locadan takip etti.

Fatih Terim'in yardımcılarından Hasan Şaş'ın tribünde olmaması ise dikkatlerden kaçmadı.

Başakşehir maçında tribünde olan Hasan Şaş kulübede yer almadığı için PFDK'ya sevk edilmemişti. Şaş'ın sonradan ortaya çıkan görüntüler nedeniyle sevki gündeme gelmişti.



