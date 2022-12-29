Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray , Sivasspor deplasmanına çıktı.

Mücadele öncesinde Yeni 4 Eylül Stadyumu'nun zemini oldukça eleştirilmişti. Sivas dün yoğun kar yağışı altında kalmıştı. Stadyumun zemini de yoğun kar yağışından etkilenmişti. Yeşil saha beyazlar içinde kalırken, karşılaşmaya saatler kala zemin temizlenmişti. Eleştiriler eşliğinde karşılaşma başladı.

İki oyuncudan kötü haber

Fenerbahçe 'den liderliği geri almak için sahaya çıkan Aslan, mücadelenin 27. dakikasında Dries Mertens'in golüyle 1-0 öne geçti. Sarı-Kırmızılılar'da Sacha Boey 43. dakikada sarı kart görerek cezalı duruma düştü. 48'de ise bir diğer ceza sınırındaki oyuncu Sergio Oliveira da sarı kart gördü. Boey ve Oliveira bir sonraki hafta oynanacak Ankaragücü karşılaşmasında forma giyemeyecek.





Tartışılan karar!

Bu kötü haberlerin ardından ikinci yarının başındaki pozisyon ise maça damga vurdu. Yiğidolar, 49'da Fredrik Ulvestad'ın golüyle beraberliği yakaladı ancak VAR mücadelenin hakemi Erkan Özdamar'ı uyardı. Özdamar pozisyonu uzun süre inceledikten sonra golü iptal etti.









Tehlikeli hareket olabilir

Bu pozisyon sonrasında golün neden iptal edildiği tartışılırken, Özdamar'ın bu kararı ofsayt olarak yorumlandı. Özdamar'ın aynı zamanda Ulvestad'ın tabanıyla yaptığı gol vuruşunu tehlikeli hareket olarak nitelendirmiş olabileceği de öngörüldü. Pozisyon maça damga vururken Sivasspor şoku üzerinden erken attı. 80'de Erdoğan Yeşilyurt'un golüyle Sivasspor bu kez beraberliği yakaladı.





Barış Alper sahneye çıktı, Erdoğan kırmızı gördü!

Karşılaşmanın son bölümünde ise heyecan fırtınası yaşandı. 90'da maçın dördüncü hakemi +13 dakika gösterdi. İnanılmaz bir tempoda oynanan mücadelede 73'te oyuna giren Barış Alper Yılmaz 90+5'te sahneye çıktı. Sarı-Kırmızılı futbolcular büyük sevinç yaşadı. 90+8'de ise Yiğidolar'ın yıldızı ve tek golü kaydeden isim Erdoğan Yeşilyurt çift sarıdan kırmızı kart gördü.

Yeniden zirveye çıktı

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca mücadeleyi Galatasaray 2-1 kazandı. Geçen hafta oturduğu liderlik koltuğunu maç fazlasıyla ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptıran Cim Bom, Sivasspor galibiyetiyle birlikte yeniden zirveye çıktı.

Karar neden çıktı?

Tempolu maçta oyundan çok sonuç ve Sivasspor'un iptal edilen golü konuşuldu. Maça damga vuran olay özellikle sosyal medyada oldukça tartışıldı. Kimi futbolseverler kararın haklı olduğunu savunurken kimi futbolseverler de kararın hangi kararla neden çıktığını dahi anlamadıklarını paylaştı.



