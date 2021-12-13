Sivasspor-Galatasaray maçında Fatih Terim'den özel istek
Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Cezası nedeniyle takımının başında yer alamayan Fatih Terim maçı, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nın locasından takip etti. Fatih Terim'in isteği üzerine bulunduğu loca siyah cam filmi kaplandı.
Galatasaray , Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geldi.
Cezası nedeniyle takımının başında yer alamayan teknik direktör Fatih Terim maçı, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nın locasından takip etti. Fatih Terim'in isteği üzerine bulunduğu loca siyah cam filmi kaplandı.
Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Terim, PFDK tarafından 6 maç men cezası almıştı.
Murat Akbaş