Giresunspor ve Trabzonspor mağlubiyetlerinin ardından Hatayspor'u 4-0'la geçen Fenerbahçe , maç fazlasıyla liderliğe yükselmişti. Galatasaray , Sivas deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönüp zirveyi geri alırken 90 dakika sonrası Sarı Lacivertliler'den flaş bir hamle geldi.

Galatasaray’dan maç sonu büyük sevinç

Sahadan 3 puanla ayrılan sarı-kırmızılılar, müsabakanın son düdüğünün çalınmasının ardından büyük sevinç yaşadı. Futbolcular misafir tribününe giderek taraftarla beraber karşılıklı tezahürat yaptı. Galatasaraylı futbolcular daha sonra kendi taraftarlarının eşliğinde soyunma odasına uğurlandı.

Rıza Çalımbay'dan hakeme tepki

Sivasspor, ligin 16. haftasında sahasında Galatasaray’a 2-1 yenildi. Maç sonu Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, soyunma odasına girmedi ve hakem Erkan Özdamar ile ekibinin kenara gelmesini bekledi. Çalımbay daha sonra Erkan Özdamar’a iptal edilen gol ve penaltı pozisyonu ile ilgili sorular sordu. Kısa süre Özdamar ile konuşan Çalımbay’ın moralsiz olduğu görüldü.

Hakem Erkan Özdamar ise daha sonra polisler eşliğinde soyunma odasına girdi.

Okan Buruk: Tartışılan pozisyona ofsayt dediler

Galatasaray’da Teknik Direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan Buruk, “Çok kötü bir zemin vardı. Zemin bizi çok zorlaştırdı. Sivasspor da zeminle mücadele etti. Maçın geneline baktığımızda iki taraf da birbirlerini zorladı. Seyir zevki çok yüksek olmasa da güzel maç oldu. Böyle bir zemin üzerinde maçı kazandığımız için çok mutluyuz. Lider olduğumuz için de çok mutluyuz. Genel olarak iki takım da hakem kararlarından muylu değildi” diye konuştu.

“Ofsayt olduğunu öğrendim”

Bir gazetecinin, “Sivasspor’un attığı gol neden iptal edildi. Bunu biliyor musunuz?” şeklindeki sorusuna Buruk, “İki takım da mutsuz bu konudan, net olarak o pozisyonu göremedim. İnsanlar ne olduğunu anlayamadıklarını söylüyor. Bununla ilgili objektif olarak konuşuyorum. Herkes buna aynı tepkiyi verirdi. O pozisyonda ofsayt kararı verildiğini öğrendim. Ama görmeden net bir şey söyleyemeyeceğim. Kendi teknik ekibimden birileri söyledi bana ofsayt olduğunu. Direk hakemden duyduğum bir şey değil. O pozisyonda uzun bir inceleme oldu” yanıtını verdi.

Mecnun Otyakmaz: EYT’ler bile geldi artık lütfen emekli olsunlar

Galatasaray'a 2-1 yenilen Sivasspor'da Başkan Mecnun Otyakmaz, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İki takımında güzel mücadele ettiğini söyleyen Otyakmaz, "Gerçekten ağır bir zemin vardı ve iki takım da güzel mücadele etti. Bir defa bu mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum. Zeminimiz çok iyiydi. Bundan 10 gün öncesine kadar fakat bir mantar hastalığı söz konusu olunca zemin bu hale geldi. Biz de çok üzgünüz. Bundan sonra 17 Ocak’a kadar uzun bir süre maç yok. İnşallah biraz daha toparlarız. İşin bu boyutundan başka ilk yarı mücadeleyle geçmekle beraber ikinci yarı biraz daha iyi bir futbol oynadık. Ne yazık ki maça damga vuran hakem hataları oldu. Hakemler konusunda pek görüş bildirmiyoruz federasyona gidip bunlar muhakkak konuşulacaktır. Ancak bütün Türkiye’deki futbol severler bizim golümüzün neden iptal edildiğini anlamadılar, anlam veremediler. Bizde aynı şekilde anlam veremedik. Maçtan sonra bazı pozisyonlar için konuşmamak gerekir ama biraz izledim herkese de sordum kimse neden iptal edildiğini anlamıyor. VAR’da da Özgüç Türkalp varmış. 20 yıldır Örgüç Türkalp adını duymaktan artık rahatsız olduk. Bunların hiç emekliliği falan olmuyor mu? EYT’ler bile geldi artık lütfen emekli olsunlar. Futbol kamuoyunu çok fazla sıkıntıya sürüklememek adına çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Galatasaray’ı tebrik ediyorum. Federasyondan da konuyla alakalı en üst düzey şekilde açıklama bekliyorum. Kırmızı kart pozisyonu tam olarak görmediğim için yorum yapmak istemiyorum. Golümüzün neden iptal edildiği hakkında en düzeyde açıklama bekliyoruz. İyi bir federasyonumuz var, sık sık görüşüyoruz. Oldukça objektif ve şeffaf olmaya çalışıyor ancak hakemler aynı tas aynı hamam devam ediyor" dedi.

'Maalesef bu yaşananlar hiç hoşumuza gitmedi'

Sivasspor’un golünün iptal edilmesine tepki gösteren Otyakmaz, "Orada bir atak başlangıç meselesi söz konusu. Yaklaşık 13-14 saniye sonra gol oluyor ofsayt var evet. Bazı maçlarda bize atak başlangıcı daha sonradan alıp yediğimiz golü normal saymışlardı. Şimdiyse attığımız golü saymadılar. Onun hakkında çok fazla bir şey söylemek istemiyorum ama en üst düzeyde açıklama bekliyoruz. Bu golümüz neden iptal edildi? Ne verildi? Ofsayt mı verildi sebebi ne? Mesela Galatasaraylılar itiraz ediyor. Bir tanesi diyor ki çizgiyi geçmedi. Bir tanesi diyor ki ele çarptı. Bir tanesi diyor ki ofsayt. Yani onlar bile neye itiraz ettiğini bilmiyor. Gidip uzun bir süre izleyip mercekle hata ararsanız mutlaka bir temas yada her hangi bir şey bulursunuz. Bu beğendiğim bir hakemdi, hiç yakıştıramadım. Maçta da bazı hatalarını gördüm ve hiç hoşuma gitmedi. Aslında gelecek için ümitli olduğum bir hakemdi. Maalesef bu yaşananlar hiç hoşumuza gitmedi. Tekrardan Galatasaray’ı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Fenerbahçe'den olay paylaşım

Sarı-Lacivertliler, Galatasaray’ın 2-1 kazandığı Sivasspor mücadelesinin ardından Twitter’dan yaptığı paylaşımla ezeli rakibine gönderme yaptı. Galatasaray’ın 23 Aralık 2020’de Fenerbahçe’nin Başakşehir’i 4-1 yendiği maçtan sonra attığı ‘Futbolda kapkara gece!’ tweetini alıntılayan SarıLacivertliler, “23 Ekim 2022-12 Kasım 2022 ve bugün! Türk futbolunda yıllardır aydınlanmayan kara gece!” diye yazdı.

Erden Timur’a gönderme

İşaret edilen 23 Ekim tarihinde Galatasaray 9 kişi tamamladığı maçta Alanyaspor ile 2-2 berabere kalmıştı. Karşılaşma sonrası sonrası başkan vekili Erden Timur yaptığı açıklamada, “Böyle giderse biz bu ligi bitirmeyiz” ifadelerini kullanmıştı. 12 Kasım’da ise Fenerbahçe, Giresunspor karşısında 40. dakikada Pedro’nun atılmasıyla 10 kişi kalıp 2-1 yenilirken, Galatasaray ise Başakşehir’i 7-0 mağlup etmişti.

Galatasaray'dan yanıt

Fenerbahçe'nin bu paylaşımı sonrası Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz'ın gol vuruşu yaptığı anı "Sus işareti yapan yüz" emojisiyle takipçilerine sunması da Sarı Lacivertli ekibe cevap olarak yorumlandı.







