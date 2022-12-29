Süper Lig'de 16. haftanın perdesi bugün kapanacak... Geçen hafta Trabzonspor 'un, Fenerbahçe 'yi yenmesi ve İstanbulspor'u devirmelerinin ardından liderlik koltuğuna oturan Galatasaray , Sivasspor'a konuk olacak. Sarı-Kırmızılılar, Yiğidolar'ı yenerek yeniden zirveye çıkmak ve yeni yıla lider olarak girmeyi hedefliyor.

4 maçlık galibiyet hasretine Kasımpaşa karşısında son veren Kırmızı-Beyazlılar ise hem alışık oldukları Sivas'taki soğuk hava hem de taraftarının da desteğiyle Cim Bom'u yıkmayı ve galibiyet serisi yakalamanın hesapları peşinde.

Mücadele öncesinde Sivasspor 14 puanla ateş hattında, Galatasaray ise 30 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Sivasspor-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki karşılaşma 17.00'de başlayacak. Erkan Özdamar'ın düdük çalacağı mücadele beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Sivasspor-Galatasaray muhtemel 11'ler:

Sivasspor: Ali Şaşal, Caner, Camara, Goutas, Robin Yalçın, Erdoğan Y., Charisis, Ulvestad, Uğur Çiftçi, Saba, Yatabare.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Aanholt, Oliveira, Berkan, Rashica, Mertens, Kerem, Gomis.