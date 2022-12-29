Sivasspor-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Süper Lig'de geçen hafta liderlik koltuğuna oturan, maç eksiğiyle bu hafta yeniden ikinciliğe gerileyen Galatasaray, yeni yıla zirvede girmek için Sivasspor'la karşılaşacak. Sarı-Kırmızılılar kazanarak liderliği geri almayı, Yiğidolar ise galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. Karşılaşma öncesinde, 'Sivasspor-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?' soruları soruluyor. Tüm bu soruların cevapları, muhtemel 11'ler, detaylar ve daha fazlası fanatik.com.tr'de...
Süper Lig'de 16. haftanın perdesi bugün kapanacak... Geçen hafta Trabzonspor 'un, Fenerbahçe 'yi yenmesi ve İstanbulspor'u devirmelerinin ardından liderlik koltuğuna oturan Galatasaray , Sivasspor'a konuk olacak. Sarı-Kırmızılılar, Yiğidolar'ı yenerek yeniden zirveye çıkmak ve yeni yıla lider olarak girmeyi hedefliyor.
4 maçlık galibiyet hasretine Kasımpaşa karşısında son veren Kırmızı-Beyazlılar ise hem alışık oldukları Sivas'taki soğuk hava hem de taraftarının da desteğiyle Cim Bom'u yıkmayı ve galibiyet serisi yakalamanın hesapları peşinde.
Mücadele öncesinde Sivasspor 14 puanla ateş hattında, Galatasaray ise 30 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Sivasspor-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki karşılaşma 17.00'de başlayacak. Erkan Özdamar'ın düdük çalacağı mücadele beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.
Sivasspor-Galatasaray muhtemel 11'ler:
Sivasspor: Ali Şaşal, Caner, Camara, Goutas, Robin Yalçın, Erdoğan Y., Charisis, Ulvestad, Uğur Çiftçi, Saba, Yatabare.
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Aanholt, Oliveira, Berkan, Rashica, Mertens, Kerem, Gomis.