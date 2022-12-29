Sivasspor - Galatasaray maçı iddaa oranları

Maç eksiği nedeniyle Fenerbahçe 'ye devrettiği liderliği geri almak isteyen Galatasaray , 4 Eylül Stadyumu'nda Rıza Çalımbay önderliğindeki Sivasspor 'a konuk olurken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç, Süper Oran ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz.

Kasımpaşa deplasmanında 2-1 kazanıp 4 maçlık galibiyet hasretine son veren Sivasspor, 15 maç sonunda 14 puana ulaşmıştı. Yiğidolar'da Leke James, Aaron Appindangoye ve Murat Paluli sakat. TD Rıza Çalımbay, Kasımpaşa'ya karşı Hakan Arslan'a süre vermemiş ve Kader Keita'yı kenardan getirmişti. Orta alanda "Robin Yalçın, Charilaos Charisis & Fredrik Ulvestad" üçlüsünü izlemiştik. Çalımbay, Galatasaray maçında orta alan direncini artırmak için hem Hakan Arslan'ı hem de Kader Keita'yı ilk 11'de tercih edebilir. Yine Kasımpaşa karşısında hücumda "Dia Saba & Mustapha Yatabare" ortaklığı görmüştük. Sonradan oyuna giren Max Gradel tabela yapıp galibiyeti getirmişti. Gradel bu kez ilk 11'de başlayabilir...

İstanbulspor'u 2-1 yenen Galatasaray ise Süper Lig'deki galibiyet serisini 4 maça çıkarıp liderliğe yükselmişti. Fenerbahçe, Hatayspor'u Kadıköy'de 4-0'la geçip liderliği geri aldı ancak sarı-kırmızılılar Sivas'tan 3 puanla dönerse yeniden zirveye yükselecek. Deplasman kafilesinde sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş, Mathias Ross ve Yunus Akgün ile, iyileşme sürecindeki Mauro Icardi ve sarı kart cezalısı Lucas Torreira yer almadı. Sarı kart cezası sona eren Fernando Muslera kaledeki yerini geri alacak.Kazımcan'ın yokluğunda sol bekte Patrick van Aanholt ya da Emre Taşdemir'i izleyeceğiz. Torreira'nın yokluğunda orta alan üçlüsünün "Berkan Kutlu, Sergio Oliveira & Dries Mertens" şeklinde oluşması bekleniyor. Eğer sol bekte Emre tercih edilirse, orta alanda Berkan yerine Fredrik Midtsjö'yü görebiliriz. Hücumun bir kanadında Milot Rashica'nın yeri garanti. Diğerinde Kerem Aktürkoğlu veya Barış Alper Yılmaz olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Sivasspor bu sezon evinde oynadığı 8 maçın sadece 1'ini kazanabildi. (2 mağlubiyet - 5 beraberlik)

- Galatasaray ligdeki son 6 maçında gol attı. Bu 6 maçın 5'i "2.5 ÜST" biterken, 4'ünde "karşılıklı gol" izledik.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran seçenekleriyle iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu! %27'lik kesim zorlu Sivas deplasmanında sarı-kırmızılı ekipten 3 puan bekliyor... %8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.