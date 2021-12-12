Galatasaray , Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 4 müsabakada galibiyet elde edemedi. UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan lider çıkan Galatasaray Süper Lig'de de çıkışa geçmek için Sivasspor'u mağlup etmek istiyor. Sivasspor ise sahasında galibiyet arayacak.

Sarı kırmızılılar ligde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 23 puanla 7'nci sırada yer alıyor. Kırmızı beyazlılar ise 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda aldığı 19 puanla ve averajla 12'ncı sırada bulunuyor.

Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Sivasspor - Galatasaray muhtemel 11'ler

Sivasspor: Ali Şaşal, Caner, Goutas, Camara, Ziya, Cofie, Fajr, Kerem, Gradel, Henrique, Yatabare

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao (Luyindama), Nelsson, Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Feghouli, Diagne

30 MAÇIN 19'UNU GALATASARAY, 5'İNİ SİVASSPOR KAZANDI

Sivasspor ile Galatasaray , ligde bugüne kadar 30 kez rakip oldu. Bu maçlarda sarı kırmızılılar 19 kez sahadan galip ayrılırken, 5 kez de kırmızı beyazlılar 3 puan aldı. 6 maç ise berabere sona erdi. Aslan’ın 66 golüne, Sivas ekibi 39 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon oynanan iki karşılaşmadan birini Galatasaray, 2-1’lik skorla kazanırken, diğer mücadelede 2-2 sonuçlanmıştı.

GALATASARAY 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Galatasaray, Süper Lig'de son olarak Gaziantep FK'yı yendi. Sarı kırmızılı takım, daha sonra oynadığı karşılaşmalarda Fenerbahçe 'ye mağlup olurken, Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor ve Altay ile de berabere kaldı.

CICALDAU VE BOEY YOK, MARCAO ŞÜPHELİ

Galatasaray’da Sivasspor maçı öncesinde Fernando Muslera, Berkan Kutlu, Victor Nelsson ile Taylan Antalyalı, mücadelede sarı kart sınırında bulunuyor. Covid-19 testi pozitif çıkan Alexandru Cicaldau ile sakatlığı bulunan Sasha Boey de maçın kadrosunda olamayacak. Marcao’nun Sivasspor maçında forma giyip giymeyeceğinin kararı risk/analiz karşılaştırılmasına göre verilecek.