Süper Lig'de Cumartesi gününün en önemli maçında Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Son iki haftadır Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Sivasspor Avrupa Ligi'nde ise son olarak Karabağ'ı yenerek moral bulmuştu. Yiğidolar aynı çıkışı Galatasaray karşısında da yakalamak istiyor. Son iki haftadır kazanan ve bu hafta en ciddi rakipleri puan kaybeden Galatasaray ise Sivas deplasmanında kazanarak haftanın avantajlı takımı olmak istiyor.

Sivasspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Sivasspor - Galatasaray 11'ler

Sivasspor: (Muhtemel) Samassa, Goiano, Camara, Caner, Uğur, Robin Yalçın, Hakan, Claudemir, Fajr, Gradel, Kayode

Galatasaray: Okan, Omar, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Belhanda, Arda Turan, Emre Kılınç, Feghouli, Babel

Ligde çıktığı 7 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray 13 puan topladı. Demir Grup Sivasspor ise oynadığı 6 maçta ikişer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet sonucunda 8 puan elde etti.

Falcao maçta oynayamayacak

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda Marcao ve Marcelo Saracchi'nin durumu ise bugün yapılacak son antrenmanın ardından netlik kazanacak.

Luyindama ve Belhanda ceza sınırında

Galatasaray'da Christian Luyindama ve Younes Belhanda, Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Luyindama ve Belhanda yarın sarı kart görmeleri durumunda 9. haftadaki Hes Kablo Kayserispor maçında görev alamayacak.

Galatasaray ile Sivasspor 29. randevuda

İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 28 maçtan 18'ini sarı-kırmızılılar, 5'ini kırmızı-beyazlılar kazandı, 5 maç da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında Galatasaray'ın 62 golüne, Sivasspor 36 golle yanıt verdi.

Geçen sezon iki takım arasında İstanbul'da oynanan maç 3-2 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sonuçlanırken, Sivas'taki müsabaka ise 2-2 berabere tamamlandı.

Sivas'taki maçlar

Taraflar arasında Sivas'ta yapılan 14 lig maçında ev sahibi ekip 5, Galatasaray 4 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere bitti.

Sivasspor, rekabetteki maçlarda evinde 24 gol attı, kalesinde 27 gole engel olamadı.

Kırmızı-beyazlılar, ligde Galatasaray karşısındaki 5 galibiyetini de sahasında aldı. Sivasspor, rakibi karşısında evindeki son 4 lig maçını kaybetmedi.