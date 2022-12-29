Sivasspor-Galatasaray maçı (CANLI)

Süper Lig'de 16. haftanın perdesi bugün kapanıyor... Geçen hafta Trabzonspor 'un, Fenerbahçe 'yi yenmesi ve İstanbulspor'u devirmelerinin ardından liderlik koltuğuna oturan Galatasaray , Sivasspor'a konuk oluyor. Sarı-Kırmızılılar, Yiğidolar'ı yenerek yeniden zirveye çıkmak ve yeni yıla lider olarak girmeyi hedefliyor.

4 maçlık galibiyet hasretine Kasımpaşa karşısında son veren Kırmızı-Beyazlılar ise hem alışık oldukları Sivas'taki soğuk hava hem de taraftarının da desteğiyle Cim Bom'u yıkmayı ve galibiyet serisi yakalamanın hesapları peşinde.

Mücadele öncesinde Sivasspor 14 puanla ateş hattında, Galatasaray ise 30 puanla ikinci sırada yer alıyor.





MAÇ BAŞLADI!

3. dakikada Oliveria’nın ceza sahasının gerisinden kaleyi hedef alan sert şutunda top dışarı çıktı.

19. dakikada Sabi’a’nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içerisinde bulunan Yatabare kafasıyla dokundu, top dışarı çıktı.

23. dakikada Sivasspor'da Dia Saba itirazdan dolayı sarı kart gördü.

GOL

27. dakikada Galatasaray, Mertens'in attığı golle 1-0 öne geçti. Çizgiye inen Boey ceza sahasındaki Mertens'e yerden ortaladı ve Mertens şık bir vuruşla takımını öne geçirdi.

32. dakikada Gomis'in şutunda Goutas topu çizgiden çıkardı.

43. dakikada ceza sahası içerisinde bulunan Van Aanholt’un vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

44. dakikada Galatasaray'da sarı kart gören Sacha Boey, Ankaragücü maçında cezalı duruma düştü.

İlk yarı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Sivasspor-Galatasaray 11'ler:

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Goutas, Uğur Çiftçi, Keita, Ulvestad, Saba, Ahmed Musa, Erdoğan Yeşilyurt, Yatabare.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Berkan, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Gomis

Sivasspor-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki karşılaşma 17.00'de başladı. Erkan Özdamar'ın düdük çaldığı mücadele beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanıyor.