Sivasspor - Galatasaray maçı (CANLI)

Galatasaray , Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Sarı Kırmızılılar, Süper Lig'de oynadığı son 4 müsabakada galibiyet elde edemedi. UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan lider çıkan Aslan, ligde de çıkışa geçmek için Sivasspor'u mağlup etmek istiyor. 2 maçtır kazanan Yiğidolar ise çıkışını güçlü rakibi karşısında sürdürmeyi hedefliyor.

Sarı kırmızılılar ligde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 23 puanla 7. sırada yer alıyor. Kırmızı beyazlılar ise 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda aldığı 19 puanla ve averajla 12. sırada bulunuyor.

MAÇTAN DAKİKALAR:

12' Kerem Atakan'la duvar pası yapan Pedro Henrique, ceza sahasında şutunu attı, top yandan auta çıktı.

15' Yedlin'den sıyrılan Gradel, ceza sahasına ortasını yaptı. Yatabare'den önce hamle yapan van Aanholt, topu kornere gönderdi. Fajr'ın doğrudan kaleye gönderdiği topu Muslera, son anda çelmeyi başardı.

24' Sivasspor'un tecrübeli orta sahası Fajr, Galatasaray'ın kazandığı faul sonrası hakeme itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

29' Yedlin'in sağ kanatta çevirdiği topla ceza sahasına giren Feghouli, çaprazdan şutunu attı, kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.

31' Cicaldau'nun pasına hareketlenen Kerem'in ceza sahası dışından attığı şutta top Ali Şaşal'da kaldı.

33' Max Gradel'in ceza sahası içerisinde yerden attığı şutta topu Muslera rahat bir şekilde kontrol etti.

35' Berkan'ın pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Kerem'in içerdiği top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.

37' Galatasaray'da Rumen orta sahası Alexandru Cicaldau, Sivasspor atağında Faycal Fajr'a yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

45+1' Sivasspor'da Ziya Erdal, Cofie'nin Taylan'a yaptığı faul sonrası itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

İlk 45 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı başladı.

46' Sol kanattan savunma arkasına sarkan Van Aanholt topu kale sahasına çevirdi, savunmada Camara topu Diagne'den önce kornere gönderdi.

57' Sivasspor'da Pedro Henrique, yerini Erdoğan'a bıraktı.

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Sivasspor - Galatasaray maçı hangi kanalda?

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan Sivasspor - Galatasaray maçını Ümit Öztürk yönetiyor. beIN SPORTS HD1'den naklen yayınlanan maçın canlı skor takibi ve detayları haberimizde.

Sivasspor - Galatasaray ilk 11'ler:

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Dimitrios, Samba, Ziya, Cofie, Fayçal, Kerem, Pedro, Max Gradel, Yatabare

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Luyindama, van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Diagne

Yedekler: İsmail, Alpaslan, Babel, Mostafa, Oğulcan, Ömer, Moruţan, Aytaç, Emre, Halil

Lazio maçında ısınırken sakatlanan Marcao, maç kadrosunda yer almıyor.