Sivasspor - Galatasaray maç sonucu: 1-2

Süper Lig'de 8. hafta mücadelesinde Galatasaray zorlu Sivasspor deplasmanında 2-1'lik skorla 3 puan kazandı. Cim Bom'da goller 19'da Belhanda, 48'de ise Arda Turan'dan geldi. Sivasspor'un tek golünü ise 77'de Caner Osmanpaşa kaydetti.

Caner'in golünden sonra Rıza Çalımbay'ın ekibi Galatasaray kalesinde inanılmaz bir baskı kurdu. 79'da Gradel'in şutunu Okan Koçuk 90'dan çıkardı. Bu kurtarıştan saniylerrden sonra ise sol kanattan yapılan ortada altıpasta Arouna Kone bomboş vurdu, Okan yine inanılmaz çıkardı. Bu iki kurtarış skorun 2-2'ye gelmesini engelledi.

Bu sonucun ardından Galatasaray 16 puana yükselirken, Sivasspor ise 8 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar:

5' Arda Turan'ın pasıyla topla buluşan Emre Kılınç'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top savunmadan geri geliyor.

10' Emre Kılınç'ın sol kanattan ortasında Sivasspor savunması topu uzaklaştırdı.

19' Galatasaray Belhanda'nın golüyle 1-0 öne geçti. Emre Kılınç'ın sol kanattan çalımlarla getirdiği topta, Feghouli Belhanda'yı gördü ve Faslı oyuncunun düzgün vuruşuyla Sarı Kırmızılılar zorlu deplasmanda 1-0 öne geçti. Golde Emre Kılınç'ın payı büyük...

36’ Feghouli'nin ceza sahası dışından sol ayağıyla attığı müthiş şutu kaleci güçlükle kornere çeldi.

45+1' Sivasspor'da Fayçal Fajr penaltıdan yararlanamadı. Top üst direkten döndü.

PENALTININ OLUŞUMU...

Olarenwaju Kayode sağ kanattan ceza alanına girdi ve Marcao'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Abdülkadir Bitigen "Devam" kararı verirken, VAR'dan uyarı geldi. Abdülkadir Bitigen ekrandan pozisyonu bir kez daha izleyerek bu kez penaltı kararı verdi.

45+3' Marcao bir kez daha ceza alanı içinde çok tehlikeli bir hareket yaptı. Kayode yine yerde kaldı ancak bu kez VAR, orta hakemi uyarmadı ve oyun devam etti.

İkinci yarı başladı.

Sivasspor'da Hakan Arslan ve Kayode kenara geldi, Ninga ve Kone oyunda.

48' Galatasaray, Arda Turan'ın golü ile maçta farkı ikiye çıkarıyor. Younes Belhanda'nın pasıyla topla buluşan Arda Turan, topu düzelterek ceza alanına girdi ve yaptığı düzgün vuruşla kalesini terk eden Mamadou Samassa'nın yanından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı.

Çok eleştirilen Belhanda bu akşam 1 gol, 1 asistle oynuyor.

68' Demir Grup Sivasspor'da üçüncü oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Mustapha Yatabare oyundan çıkarken, Claudemir yerine giren isim oluyor.

72' Yasin Öztekin'in pasıyla topla buluşan Claudemir'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta Okan Koçuk topa hakim olmayı başarıyor.

76' Caner Osmanpaşa ceza alanında topla buluştu ve düzgün vurarak farkı 1'e indirdi. Sivasspor'un yaklaşık 10 dakikadır yaptığı baskı gol getirdi.

80' Sivasspor inanılmaz bir baskı kurdu ve 80. dakikada müthiş bir gol kaçtı.. Altıpasta Kone'nin vuruşuna Okan inanılmaz çıkardı.









İki takımın maç kadroları:

Sivasspor:

Mamadou Samassa - Caner Osmanpaşa - Marcelo Goiano - Samba Camara - Uğur Çiftçi - Olarenwaju Kayode - Max Gradel - Fayçal Fajr - Hakan Arslan - Robin Yalçın - Mustapha Yatabare

Yedekler:

Ali Şaşal Vural - Muammer Yıldırım - Ziya Erdal - Yasin Öztekin - Kerem Atakan Kesgin - Claudemir - Isaac Cofie - Arouna Kone - Eren Şahin - Casimir Ninga

Galatasaray:

Okan Koçuk - Emre Taşdemir - Christian Luyindama - Omar Elabdellaoui - Marcao - Younes Belhanda - Emre Kılınç - Arda Turan - Sofiane Feghouli - Taylan Antalyalı - Ryan Babel

Yedekler:

Fatih Öztürk - Şener Özbayraklı - Martin Linnes - Emin Bayram - Oghenekaro Etebo - Emre Akbaba - Ryan Donk - Ömer Bayram - Oğulcan Çağlayan - Mbaye Diagne