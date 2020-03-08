Sivasspor - Galatasaray canlı izle (GS - Sivas canlı yayın)

Galatasaray, Süper Lig’in 25. hafta maçında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geliyor.

Süper Lig’de zirve mücadelesi veren iki takım da sezonun geride kalan bölümünde 48’er puan topladı. İki takım da ligde çıktıkları maçlarda on dörder galibiyet, altışar beraberlik ve dörder mağlubiyet yaşadı. Takımlar arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray, 3-2’lik skorla kazanmıştı.

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Maç başladı.

3. dakikada Sivasspor, gole yaklaştı. Sol çaprazdan Mert Hakan'ın kullandığı serbest vuruşta içeri yapılan ortaya Hakan Arslan'ın kafa vuruşu kaleci Muslera'da kaldı.

6. dakikada Sivasspor, yine sol kanattan etkili geldi. Mert Hakan'ın sol çaprazdan ceza sahası dışından yaptığı vuruşu Muslera çıkardı ve top kornere gitti.

GOL | 7. dakikada Sivasspor yine sol kanattan etkili geldi. Uğur Çiftçi'nin ortasında Appindangoye kafayı vuramadı. Uzaklaştırılan topu yine sol kanattan içeri çeviren Sivasspor'da Hakan Arslan, altı pas üzerinden yaptığı vuruşla öne geçmeyi başardı: 1-0.

Hakan Arslan'ın 7. dakikadaki golü, Galatasaray'ın bu sezon en erken yediği gol oldu.

GOL | 14. dakikada Galatasaray, Falcao ile skoru eşitledi. Ömer Bayram, sağ çaprazdan serbest vuruşta topu arka direğe ortaladı ve arka direkte topla buluşan Feghouli'nin dokunarak Falcao'ya bıraktığı topu, Kolombiyalı yıldız ağlara gönderdi.

SARI KART | 18. dakikada hakemin işaretinden önce serbest vuruşu kullanan Jean Michael Seri, sarı kart gördü.

SARI KART | 19. dakikada Sivasspor'da savunma arkasına atılan topu elle kontrol ederek Muslera'dan sıyrılan Fernando, sarı kart gördü.

27. dakikada Galatasaray, sol kanattan Saracchi ile geldi. Çaprazdan ceza sahasına giren Uruguaylı oyuncunun vuruşu Samassa'da kaldı.

28. dakikada Galatasaray, gole çok yaklaştı. Falcao'nun savunma arkasına attığı topta Onyekuru, bomboş durumdaki Feghouli'ye çok şık şekilde çıkardı. Cezayirli oyuncunun karşı karşıya çaprazdan yaptığı vuruşu Samassa çıkarmayı başardı.

29. dakikada Ömer Bayram'ın sağ kanattan kullandığı kornerde ön direkte Marcao'nun kafa vuruşu yandan auta gitti.

32. dakikada Galatasaray'da Feghouli, bu kez ceza sahası dışından şansını denedi. Uzaktan yaptığı etkili vuruşu yine Samassa çıkardı.

GOL | 37. dakikada Ryan Donk'un sağ kanattan yaptığı ortada Falcao, topu Feghouli'ye indirdi Cezayirli oyuncunun sol ayağıyla yaptığı net vuruş, Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 öne geçirdi.

44. dakikada Galatasaray, bir kez daha çok etkili geldi. Sağ kanattan paslarla savunma arkasına Feghouli'yi hareketlendiren Galatasaray'da Cezayirli oyuncunun Falcao'ya çevirdiği topta Sivasspor savunması araya girdi. Sivas savunmasında çizgi üzerinde Uğur Çiftçi topu uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1'lik Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi.

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Sivasspor - Galatasaray 11'leri

Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih, Hakan, Mert Hakan, Yasin, Fernando, Yatabare

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Lemina, Seri, Ömer, Feghouli, Onyekuru, Falcao

Yedekler: Okan, Şener, Ahmet, Adem, Selçuk, Belhanda, Linnes, Emre, Jimmy, Taylan

MAÇ ÖNCESİ NOTLARI

Galatasaray'da hedef 9’da 9

Süper Lig’deki son 9 maçını kazanan Galatasaray, galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak. Sarı-kırmızılı takım, 16. haftada Göztepe’ye yenildikten sonra oynadığı müsabakalarda Fraport TAV Antalyaspor, Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği’ni mağlup etti.

Galatasaray, ligde galip geldiği son 8 maçında 24 gol atarken, kalesinde ise sadece 3 gol gördü.

Sakat ve cezalı yok

Galatasaray’da Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor. Sarı-kırmızılıların 23. haftada Fenerbahçe ile oynadığı derbide sakatlanan Mario Lemina, tedavisinin tamamlanmasıyla hafta içinde takımla çalıştı. Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Younes Belhanda ise geçen haftaki Gençlerbirliği maçında cezasını çekti.

Üç futbolcu ceza sınırında

Galatasaray’da Adem Büyük, Sofiane Feghouli ve Ryan Donk, karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular yarın sarı kart görmeleri durumunda, 26. haftadaki Beşiktaş derbisinde oynayamayacak.