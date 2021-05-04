Sivasspor, Süper Lig'de mevcut en uzun yenilmezlik serisine sahip takım. Son 16 lig maçında yenilmeyen Sivasspor, puanını 58 yaptı ve ligin bitmesine 3 hafta kalan 5.sıraya kadar yükseldi. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi mücadelesi veren Sivasspor ayrıca koronavirüs vakaları nedeniyle çok eksik kadrolarla mücadele etmek zorunda kaldı. 2021 yılı Şubat ayı ile birlikte çıkışa geçen Sivasspor son 16haftada ligin en çok puan toplayan ikinci takımı oldu ve Galatasaray ile Fenerbahçe'yi geride bıraktı.

Sivasspor son 16 haftada 34 puan toplarken sadece lider Beşiktaş'ı geçemedi. Bu dönemde Beşiktaş 37 puan toplarken Galatasaray 33 puan, Fenerbahçe 31 puanda kaldı. Sivasspor bu dönemde Galatasaray ile 2-2, Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı

1 Şubat 2021'den bu yana puan durumu









GÜNCEL SÜPER LİG PUAN DURUMU





Sivasspor 14.sıradan 5.sıraya yükseldi

Sivasspor son yenilgisini aldığı 31.01.2021 tarihinde yani bir başka deyişle 22.hafta sonunda 14.sırada kalmıştı. Rıza Çalımbay'ın ekibi 24 puanla düşme hattında daha yakın konumda iken 16 hafta sonunda Avrupa Kupaları iddiasına sahip noktaya geldi.



