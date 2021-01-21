Sivasspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Hüseyin Göçek

Fenerbahçe , Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor 'a konuk olacak. Son 5 maçtan 15 puan çıkaran ve lider Beşiktaş 'ın ardından averajla 2. sırada yer alan Erol Bulut'un ekibi, zorlu Sivasspor maçından da galip gelerek sonraki hafta evinde karşılaşacağı Kayserispor mücadelesine kayıpsız girmek istiyor. 4 maçtır kaybetmeyen Yiğidolar ise güçlü rakibi karşısında serisini sürdürmenin peşinde olacak.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayacak maçta hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ile Serkan Çimen üstlenecek. Mücadelenin VAR hakemliğini Hüseyin Göçek üstlenecek.





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