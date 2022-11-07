Sivasspor, Fenerbahçe deplasmanında çıkış peşinde

Sivasspor , dar kadrosuna rağmen Konferans Ligi’nde tarihi bir başarı elde etti. Kırmızı Beyazlılar, G Grubu’nda 6 maçta topladığı 11 puanla adını son 16 turuna yazdırdı. Ancak Yiğido için lig macerası, bambaşka bir şekilde gelişti. Rıza Çalımbay’ın ekibi, 12 mücadelede hanesine 10 puan yazdırabildi ve düşme hattından çıkamadı. Marta kadar Avrupa macerasına ara veren Sivasspor, artık tamamen lige yönelecek.

Kırmızı-Beyazlılar, bunu fırsata çevirip kısa sürede orta sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor. Ligin lideri ve flaş takımı Fenerbahçe karşısında alınacak güzel bir sonuç, bundan sonrası için de Sivasspor’a büyük moral sağlayacak. Kırmızı-Beyazlılar’ın rakibine 6 maçtır kaybetmemesi, bu zorlu mücadele öncesinde en dikkat çeken istatistik.

3 eksik var

Yiğido’da zorlu maç öncesinde 3 eksik bulunuyor. Sağ bek Murat Paluli, sol bek Uğur Çiftçi ve hücum oyuncusu Leke James, sakatlıkları nedeniyle İstanbul kafilesine dahil edilmedi. Rıza Çalımbay’ın, sol bekte Ziya Erdal’ı oynatma ihtimali yüksek. Sağ bekte ise Slavia Prag deplasmanında olduğu gibi, asıl pozisyonu stoper olan Caner Osmanpaşa’nın oynaması bekleniyor.

Son antrenman Beşiktaş ’ın tesisinde

Sivasspor, 24 kişilik oyuncu kafilesiyle dün öğle saatlerinde İstanbul’a geldi. Kırmızı-Beyazlılar, önce konaklayacakları otele giderek yerleşti. Ardından buradan Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri’ne giden Yiğido, saat 16.00’da başlayan son antrenmanını burada gerçekleştirdi. Bu idmanla birlikte Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayan Kırmızı-Beyazlılar, yeniden otele geçerek kampa girdi ve mücadele saatini beklemeye başladı.