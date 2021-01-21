Sivasspor - Fenerbahçe canlı

Süper Lig'in 20. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Demir Grup Sivasspor, ligde topladığı 23 puanla 13. sırada yer alırken, Fenerbahçe ise topladığı 38 puanla ligin 2. sırasında bulunuyor. Demir Grup Sivasspor'da Sergiy Rybalka'nın sakatlığı dışında başka eksik oyuncu bulunmuyor.

Fenerbahçe'de ise sarı kart cezalısı Ozan Tufan ile sakatlıkları bulunan Diego Perotti, Sinan Gümüş, Tolga Ciğerci, Ferdi Kadıoğlu bu maçta forma giyemiyorlar. Yeni transfer Attila Szalai de kadroda yer almıyor. Fenerbahçe ligde oynadığı son 5 maçını kazanmayı başardı.

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TISSERAND'DAN HATA, ALTAY'DAN KURTARIŞ

2' Sivasspor Yatabare ile gole çok yaklaştı. Savunmada Tisserand Altay'a kafa pası vermek isterken topa dokunamadı. Meşin yuvarlak Yatabare'nin önünde kaldı. Onun şutunu Altay ayaklarıyla kurtardı ve top kornere gitti.

6' Fenerbahçe'de Tisserand sakatlandı. Fenerbahçe'de zorunlu değişiklik... Lemos kenarda hazırlanıyor.

Sivasspor - Fenerbahçe 11'ler:

Sivasspor: Samassa; Robin Yalçın, Aaron, Caner, Uğur; Claudemir, Hakan Arslan, Fayçal; Erdoğan, Yatabare, Max Gradel.

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Sadık Çiftpınar, Tisserand, Novak, Gustavo, Mert Hakan, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta





Yiğidolar 4 maçtır yenilmiyor

Süper Lig’de Sivasspor 4 maçtır kaybetmiyor. Yiğidolar, oynadığı son 4 maçta 3 beraberlik ve 1 galibiyet almıştı. Fenerbahçe ise ligde 5 maçtır yenilgi yüzü görmedi.

Fajr kart sınırında

Sivasspor´un Fenerbahçe ile oynayacağı maçta 1 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar´da 3´er sarı kartı bulunan Fayçal Fajr, Fenerbahçe karşısında sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak müsabakada görev alamayacak.

28 maçta 102 gol atıldı

Sivasspor ile Fenerbahçe arasındaki maçlar bol gollü geçiyor. İki takım arasında Süper Lig’de yapılan 28 maçta toplam 102 gol atıldı. Geride kalan maçlarda Sivasspor 38, Fenerbahçe ise 64 kez fileleri havalandırırken, futbolseverler toplamda 102 gole tanık oldu. Maç başına gol ortalaması 3.95 olarak gerçekleşti.

Rıza Çalımbay’ın Fenerbahçe şanssızlığı!

Sivasspor’da deneyimli Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın, rakibine karşı şansı tutmuyor. Çalımbay, kariyerinde 12 farklı takımın başında Fenerbahçe’ye karşı mücadele etti. Deneyimli hoca Göztepe, Denizli, MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Eskişehirspor, Çaykur Rizespor, Mersin İdman Yurdu, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor, Konyaspor ve Sivasspor ile Fenerbahçe’ye karşı çıktığı 39 resmi maçın sadece 10’unu kazanabildi. Bu maçlarda sarı-lacivertliler, Çalımbay’ın takımlarına karşı 23 galibiyet elde ederken, 6 maç ise beraberlikle sona erdi.

Çalımbay’ın 40. randevusu

Deneyimli Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kariyerinde Fenerbahçe’ye karşı 40. randevusuna çıkacak. 23 puanla 12. sırada yer alan Sivasspor, 38 puanla 2. sırada bulunan Fenerbahçe’yi mağlup etmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe ile Sivasspor 29. randevuda

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig’de 29. kez karşı karşıya gelecek. Sivasspor’un Süper Lig’e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında yapılan 28 maçtan 17’sini Fenerbahçe, 6’sını Sivasspor kazandı, 5 müsabaka da berabere sonuçlandı. Rekabette Fenerbahçe’nin toplam 63 golüne, Sivasspor 38 golle karşılık verdi. Geçen sezon oynanan karşılaşmalarda Sivasspor, 3-1 ve 2-1’lik skorla Fenerbahçe’yi mağlup etmişti.

Sivas’taki maçlar

İki takım arasında Sivas’ta yapılan 14 lig maçında Fenerbahçe 6, ev sahibi ekip 4 kez galip geldi, 4 maç da berabere bitti. Sivas’taki maçlarda sarı-lacivertliler 26, kırmızı-beyazlılar 22 gol attı. Öte yandan Sivas’taki son 8 randevuda ev sahibi ekip 3, Fenerbahçe ise 2 galibiyet aldı. Üç müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Farklı skorlar

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2009-2010 sezonunda Sivas’ta 5-1’lik sonuçla aldı. Sivasspor ise 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında evindeki maçlardan 2-0 galip ayrıldı. Kırmızı-beyazlı takım, ayrıca 2019-2020’de sahasında Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup etti.

Öte yandan, 2010-2011 sezonunun son maçında Fenerbahçe’nin deplasmanda 4-3 galip gelerek şampiyonluğunu ilan ettiği ve 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul’da Fenerbahçe’nin 5-2 kazandığı karşılaşmalarda atılan yedişer gol, iki takım arasındaki en gollü müsabakalar olarak kayıtlara geçti.