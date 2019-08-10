Sivasspor - Fenerbahçe (CANLI)

Bu yıl Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek. 21. Cumhuriyet Kupası'nı müzesine götürmek için Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Murat Sağlam, Okan Turp, Abdülcebrail Akbulut ve Ferdi Elmas gibi genç futbolculara ilk 11'de şans verdi. Saat 20.00'de başlayan karşılaşma TRT SPOR'dan naklen ekranlara geliyor.

**MAÇ BAŞLADI**

16. dakikada Sivasspor, tehlikeli geldi. Fenerbahçe savunmasının eksik yakalandığı pozisyonda Sivassporlu Mert Hakan, ceza sahası dışından şutunu gönderdi. Hakan'ın şutunu Altay, güçlükle kornere çeldi.

Savunmanın hatası golü getirdi

Emre'nin kullandığı korner atışında savunmanın arkasına sarkan ve kendisini unutturan Caner Osmanpaşa, bomboş pozisyonda şutunu gönderdi ve Altay'ı geçen top filelerle buluştu. 1-0

23. dakikada ev sahibi Sivasspor, 2. gole çok yaklaştı. Fenerbahçe savunmasının büyük hatasında topla buluşan Emre Kılınç, Altay'la karşı karşıya kaldı. Topun dibine giren genç futbolcu, topu ağlara göndermeyi başaramadı.

Ofsayt nedeniyle gol iptal

32. dakikada Sivasspor'da günün formda isimlerinden Mert Hakan, şık çalımların ardından pasını Emre Kılınç'a gönderdi. Emre, müsait durumda olan Goiano'ya bekletmeden pasını aktardı. Tek vuruş yapan Brezilyalı oyuncu topu ağlara gönderdi fakat gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

Dönen topta Fenerbahçe, tehlikeli geldi. Ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Ferdi Kadıoğlu, sol ayağıyla şutunu gönderdi. İyi pozisyon alan Samassa, topu kontrol etmeyi başardı.

Fenerbahçe savunması dağıldı, Sivas 2'yi buldu

38'de Sivasspor, 2'yi buldu. Fenerbahçe savunmasının dengesiz yakalandığı bir başka pozisyonda Yatabare, sağ kanatta topla buluştu. Yatabare, bekletmeden ortasını tehklikeli bölgeye doğru aktardı. Altay'ın boşa çıktığı pozisyonda arka direğe koşu yapan Mert Hakan, boş kaleye topu gönderdi ve takımını 2-0 öne geçirdi.

Fenerbahçe'nin ilk tehlikeli atağı 41'de geldi. Max Kruse'den aldığı pasta kaleyi gören Muriç, sağ ayağıyla sert bir vuruş yaptı. Kaleci Samassa'yı geçen top az farkla auta çıktı.

Dönen topta Sivasspor, 3. gole çok yaklaştı. Mert Hakan'ın şutunda kalesini kapatan Altay, ayağıyla topu çıkarmayı başardı.

45. dakikada Fenerbahçe'nin kullandığı kornerde Max Kruse, istediği gibi şut atamayınca top Vedat Muriç'e doğru yöneldi. Kalecinin hemen önünde kafa vuruşu yapan Kosovalı golcü, topu ağlara gönderemedi.

İlk yarı Sivasspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Fenerbahçe, Max Kruse ile golü buldu

İkinci yarı golle başladı. 47. dakikada Moses'ın ortasına iyi yükselen Max Kruse, kafa vuruşunu yaptı ve Fenerbahçe, farkı 1'e indirdi.

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İLK 11'LER

Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Ziya, Cofie, Hakan Arslan, Mert Hakan, Erdoğan, Emre Kılıç, Yatabare.

Fenerbahçe: Altay, Murat Sağlam, Okan Turp, Jailson, Abdülcebrail, Ozan, Emre, Ferdi, Kruse, Moses, Muriç

Cumhuriyet Kupası'nın tarihçesi

Demir Grup Sivasspor tarafından her yıl Sivas'ta organize edilen Cumhuriyet Kupası, Cumhuriyet'in kuruluşunun 75'inci yıl dönümü dolayısıyla ilk kez 1998 yılında düzenlendi. İlk yıl düzenlenen kupayı Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor kazandı. Geride kalan turnuvalarda Cumhuriyet Kupası 11 kez 4 takım arasında eleme usulü, 9 kez de tek maç sistemine göre oynandı. Bugüne dek kupayı 9 kez müzesine götüren Sivasspor, kupayı en fazla kazanan takım oldu. 'Yiğidolar' en son 2018-2019 sezonunda Bursaspor'u penaltı atışlarının ardından 6-5 mağlup ederek Cumhuriyet Kupası'nı müzesine götürdü. Fenerbahçe ise 2010 yılında katıldığı Cumhuriyet Kupası'nı müzesine götürmeyi başarmıştı.

Cumhuriyet Kupası ilk kez 2012-2013 sezonunda ülke dışında oynanmış, Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov'un daveti üzerine Çeçenistan'ın Terek Grozni takımı ile Demir Grup Sivasspor, Ahmad Arena Stadı'nda karşı karşıya gelmişti. Terek Grozni, karşılaşmayı 4-2 kazanarak Cumhuriyet Kupası'nı müzesine götüren ilk yabancı kulüp olma unvanına sahip olmuştu. Cumhuriyet Kupası, 2009 yılında Demir Grup Sivasspor'un Avrupa kupalarındaki yoğun maç programı nedeniyle düzenlenememişti.