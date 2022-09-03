Sivasspor-Fatih Karagümrük maçı (CANLI)
Sivasspor ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 5. haftasında karşılaşıyor. Yiğidolar, evinde kazanıp ligdeki ilk galibiyetini almaya çalışıyor. İstanbul ekibi deplasmanda 3 puanı kapıp 2'de 2 yapmanın hesaplarını yapıyor. Sivasspor-Fatih Karagümrük maçının canlı skor takibi haberimizde.
Sivasspor , Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Ligde henüz kazanamayan Rıza Çalımbay'lı Yiğidolar, 2 puanla 16. basamakta. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, evinde kazanıp kötü gidişata son vermeyi amaçlıyor. Alanyaspor ve Beşiktaş mağlubiyetlerinin ardından Ankaragücü'nü 4-1'le geçen Karagümrük ise zorlu deplasmanda seri peşinde. Pirlo yönetimindeki İstanbul ekibi, 3 puanla 13. sırada yer alıyor.
Sivasspor-Fatih Karagümrük muhtemel 11'ler:
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Keita, Hakan, Charisis, N'Jie, Gradel, Leke James
Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Baniya, Dresevic, Caner Erkin, Ozdoev, Shukurov, Colley, Jimmy Durmaz, Borini, Diagne