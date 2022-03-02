Sivasspor - Fatih Karagümrük maçı canlı

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalinde Sivasspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanan mücadelede 90 dakikada eşitlik olması durumunda 15’er dakikalık iki uzatma oynanacak. Burada da eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışları turu geçen takımı belirleyecek.

MAÇ BAŞLADI!

23. dakikada ceza sahası içerisinde Gredal topu arkadaşı Kayode’ye göndendi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Kayode'nin şutu farklı şekilde dışarı gitti.

24. dakikada Yatabare'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Gradel'in şutu kaleyi bulmadı.

28. dakikada Caner’in ceza sahasına ortasında Burak'ın kafa vuruşu üstten auta çıktı.

İlk yarı 0-0 golsüz eşitlikle sona erdi.





Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Appindangoye, Camara, Ziya, Cofie, Hakan Arslan, Felix, Kayode, Gradel, Yatabare

Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Biglia, Ahmed Musa, Jimmy Durmaz, Borini, Bistrovic, Salih Dursun, Burak, Caner, Toure

Sivasspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan Sivasspor - Fatih Karagümrük maçını Arda Kardeşler yönetiyor. Saat 17.00'de başlayan ve A Spor'dan naklen yayınlanan karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde...

Yarı final maçları ne zaman?

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar çift maç eleme usulüne göre yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Çeyrek final müsabakaları 1, 2 ve 3 Mart'ta, yarı final 1. maçları 19, 20 veya 21 Nisan, yarı final 2. maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda sezon başında yapılan düzenleme gereği, çift maç usulüne göre oynanacak yarı final müsabakalarında deplasman golü kuralı uygulanmayacak.