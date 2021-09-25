Sivasspor - Fatih Karagümrük (CANLI)

Sivasspor ile Fatih Karagümrük, Süper Lig 'in 7. haftasında kozlarını paylaşıyor. Yeni Malatyaspor'u deplasmanda tek golle geçerek galibiyet hasretine son veren Rıza Çalımbay'ın Sivasspor'u evinde kazanıp seri yakalamak istiyor. 3 maçtır kaybetmeyen Francesco Farioli yönetimindeki Karagümrük ise zorlu deplasmanda 3 puanı hanesine yazdırmayı amaçlıyor. Sivasspor'da Isaac Cofie, Koray Altınay, Leke James ve Aaron Appindangoye, İstanbul ekibinde ise Lucas Biglia, Fabio Borini, Alparslan Erdem, Derrick Luckassen, Vegar Eggen Hedenstad ile Rayyan Baniya'nın sakatlıkları bulunuyor.

Maçtan dakikalar

⏱ Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

⏱ 1' GOL | Karagümrük savunmasının geri pas denemesi kısa kalınca Henrique araya girdi topu aldı. Kaleci Viviano ile karşı karşıya kalan Sivassporlu futbolcu müsait pozisyondaki Kayode'ye pasını gönderdi. Kayode 54. saniyede topu boş filelere gönderecek durumu 1-0'a getirdi.

⏱ 3' Sivasspor golden sonra bir kez daha tehlikeli geldi. Ceza sahası içinde topla buluşan Max Gradel, sol çaprazdan kaleye şut çekti ancak kaleci Emiliano Viviano şutu kurtardı.

⏱ 19' Karagümrük etkili ataklar gerçekleştirmeye başladı. Ceza sahası dışından Kerim Frei şutunu çekti ancak top üstten auta çıktı.

⏱ 45+2. dakikada Sivasspor çok etkili geldi. Savunma arkasına sarkan Pedro Henrique ceza sahasının sağından içeri girdi. Savunmaya gelen rakibini çalımladıktan sonra kaleciyle karşı karşıya kalan Henrique topu ayağından açınca net gol pozisyonunu kaçırdı.

İlk yarı Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

⏱ 50' Sivasspor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Pedro Henrique ortasını gönderdi. Karagümrük savunması kafayla uzaklaştırmak istedi ancak top Gradel'in önünde kaldı. Gradel sert bir şut çekti ancak kaleci Viviano son anda topu kornere çeldi.

⏱ 50' GOL | Sol köşeden Gradel korneri ön direğe doğru kullandı. Orada bulunan Dimitrios Goutas kafa vuruşunu yaptı ve takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti.

⏱ 56' GOL | Sol kanattan Uğur'un ceza sahasına gönderdiği ortaya orada bulunan Jorge Felix kafayla vurdu, kaleci Viviano topu çıkardı. Ancak Felix dönen topu koşarak boş kaleye gönderdi ve takımına 3-0'lık üstünlüğü getiren golü kaydetti.

Sivasspor-Fatih Karagümrük 11'leri:

Sivasspor: Muammer, Ahmet, Dimitrios, Caner, Uğur, Hakan, Fayçal, Felix, Pedro Henrique, Max Gradel, Kayode

Karagümrük: Viviano, Caner, Benatia, Zukanovic, Adnan, Burak, Erhun, Jimmy Durmaz, Kerim Frei, Ahmed Musa, Pesic.

SÜPER LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

Sivasspor-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan Sivasspor-Fatih Karagümrük maçını Alper Ulusoy yönetiyor. Bugün saat 13.30'da başlayan ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde...